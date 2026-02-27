قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
فن وثقافة

تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل

محمد نبيل

ضمن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، شهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه توقيع عقد إنتاج مشترك بين الهيئة وقناة "MBC مصر"، في خطوة جديدة تعكس آفاق الشراكة الإعلامية بين الجانبين، وتعزز مسارات التعاون الهادف إلى تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري.

ويستهدف الاتفاق إنتاج باقة متكاملة من برامج المنوعات والبرامج الرياضية، إضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية، تُعرض عبر شاشة " MBCمصر"، بما يدعم خريطتها البرامجية ويرتقي بجودة وتنوع المحتوى، ويعزز حضور الإنتاجات المشتركة في السوق الإعلامية المصرية.


وقد وقّع العقد الذي تم بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين وصناع الدراما، حيث أكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل امتداداً للتعاون المثمر بين الجانبين، وتمهد لإطلاق مشاريع إعلامية كبرى خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تستهدف صناعة محتوى احترافي بمعايير عالية، يسهم في خدمة المشاهد المصري، ويرتقي بالتجربة الإعلامية، ويعكس توجهات الجانبين نحو تطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني وتعزيز التكامل الإعلامي في المنطقة.

ويُعد هذا التوقيع جزءًا من برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، حيث تضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم توجهات الجانبين ويعزز مجالات التكامل بينهما.

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ mbc مصر

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

فينيسيوس

مانشستر سيتي يخطط لضم فينيسيوس جونيور

إبراهيم عبد الجواد

مفاجأة بموعد جلسة المحكمة الرياضية في قضية حسم لقب الدوري

شوبير

شوبير يشيد بعودة الجماهير: المدرجات هتنور من تاني

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

