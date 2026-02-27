تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل

ضمن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، شهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه توقيع عقد إنتاج مشترك بين الهيئة وقناة "MBC مصر"، في خطوة جديدة تعكس آفاق الشراكة الإعلامية بين الجانبين، وتعزز مسارات التعاون الهادف إلى تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري.



ويستهدف الاتفاق إنتاج باقة متكاملة من برامج المنوعات والبرامج الرياضية، إضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية، تُعرض عبر شاشة " MBCمصر"، بما يدعم خريطتها البرامجية ويرتقي بجودة وتنوع المحتوى، ويعزز حضور الإنتاجات المشتركة في السوق الإعلامية المصرية.



وقد وقّع العقد الذي تم بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين وصناع الدراما، حيث أكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل امتداداً للتعاون المثمر بين الجانبين، وتمهد لإطلاق مشاريع إعلامية كبرى خلال المرحلة المقبلة.



ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تستهدف صناعة محتوى احترافي بمعايير عالية، يسهم في خدمة المشاهد المصري، ويرتقي بالتجربة الإعلامية، ويعكس توجهات الجانبين نحو تطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني وتعزيز التكامل الإعلامي في المنطقة.



ويُعد هذا التوقيع جزءًا من برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، حيث تضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم توجهات الجانبين ويعزز مجالات التكامل بينهما.