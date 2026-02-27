قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل

معاش.. أرشيفية
معاش.. أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد المقبل، صرف معاشات شهر مارس 2026 لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 

وتأتي عملية الصرف في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان تدفق السيولة المالية للأسر المصرية، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية في هذا الشهر. 

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عمليات الصرف

وقد وجهت الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومنافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، لضمان عدم التكدس وتوفير سبل الراحة للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

تبدأ  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عملية صرف معاشات شهر مارس  لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل .

وتضع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر مارس 2026 والمقرر بدء عملية الصرف مع بداية الشهر ، وذلك لضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين .

موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

وينتظر  أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وأكد مصدر مسؤول إن الهيئة وضعت الاستعدادات اللازمة وتتابع  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها  بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم

يذكر أن منظومة المعاشات يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

معاشات شهر مارس احتياجات المواطنين تدفق السيولة المالية الأحد موعد صرف معاشات شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

الطلاب الوافدين في الأزهر

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد