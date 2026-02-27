قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري

رباب الهواري

 وافقت الجهات الأمنية في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الرياضة المصرية وتعزيز الأجواء التنافسية في الملاعب، على زيادة عدد الجماهير المسموح بحضورهم مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك اعتبارًا من الجولة المقبلة للمسابقة.

40 ألف مشجع بدلًا من 30 ألفًا

بموجب القرار الجديد، سيتم السماح بحضور 40 ألف مشجع في المباريات التي تُقام على كل من استاد القاهرة الدولي و**استاد برج العرب**، بدلًا من العدد السابق الذي كان يقتصر على 30 ألف متفرج.

وتأتي هذه الزيادة في ظل الالتزام بالتنظيم والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن خروج المباريات بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الكرة المصرية، خاصة في المباريات الجماهيرية الكبرى التي تشهد إقبالًا واسعًا من المشجعين.

دفعة قوية للأندية واللاعبين

تمثل هذه الخطوة دعمًا معنويًا مهمًا للأندية واللاعبين، حيث يُعد الحضور الجماهيري عنصرًا أساسيًا في صناعة الحماس داخل المستطيل الأخضر. كما أن امتلاء المدرجات بأعداد أكبر يمنح الفرق دفعة إضافية، ويزيد من قوة المنافسة بين الأندية في مختلف جولات الدوري.

أجواء أكثر حماسًا وتنظيمًا

زيادة عدد الجماهير تسهم كذلك في إعادة الأجواء التقليدية للمباريات الكبرى، التي طالما تميزت بالحضور الكثيف والتشجيع المستمر طوال الـ90 دقيقة.

 ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على مستوى الأداء الفني، إلى جانب تعزيز الروح الرياضية بين الجماهير.

وتؤكد هذه الموافقة على الثقة المتزايدة في قدرة الجماهير المصرية على الالتزام بالقواعد التنظيمية، بما يساعد على استمرار التوسع في الحضور الجماهيري خلال الفترة المقبلة.

