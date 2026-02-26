اصطدمت الملاكى والكارو.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت الأكراد بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق المنصورة، ميت الأكراد بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم كارو في ملاكى على طريق شاوة ـ ميت الأكراد ووقوع مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من مجدي خفاجه محمود خليل 70 عاما مفيم ميت الاكراد

ومصاب بكسر بالساق اليسري ؛ ايمان الشحات يوسف الشحات 20 عاما مصابة بنزيف بالمخ

روان السيد يوسف الشحات 15 عاما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة وادم خفاجه مجدي خفاجه 11 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق