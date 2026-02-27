لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر

كشفت الفنانة لقاء سويدان لأول مرة موقفها من الشائعات التي ربطت اسمها بالفنان أحمد عز، مؤكدة أن تصريحاتها أُسيء فهمها، جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

الأمور الشخصية

وقالت لقاء: “الكلام حقيقي، لكنه من الأمور الشخصية التي أحببت أن أبقيها خاصة من التجارب التي مررت بها تعلمت أن هناك أشياء في حياتي لا يجب أن تُعرض للعلن، وأن لكل شخص مساحة شخصية يجب احترامها”.

أمور مثل الزواج

وأضافت: “قد يسأل الناس عن أمور مثل الزواج، وقد أكون قد أرتبط بشخص أصغر مني، وهذا أمر يخصني وحدي، حتى إذا أحببت أن أشارك، فالمساحة الشخصية ضرورية للحفاظ على توازني”.

وعن أحمد عز، ضحكت لقاء وقالت: “كنت بهزر عندما ذكرت اسمه، أحبه كممثل وشخصية، وأراه مثقفًا ويعمل على نفسه بشكل كبير لكن الحديث عن الزواج أو مقارنته بأحد كان مجرد مزاح”.

كما أوضحت أن بعض أجزاء حوارها اقتطعت من السياق، مؤكدة: “اقتبس الناس الكلام بشكل خاطئ وخلقوا جدلًا ليس له علاقة بالواقع، براحتهم، الذي يريد أن يلعب يلعب، وأنا لي حقي في الحفاظ على خصوصيتي”.