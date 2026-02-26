قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال تلاحق منة شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فارس إبراهيم يتهم أحد أندية دوري المحترفين: دخلت سليم وخرجت عاجز.. خطأ طبي ضيع مستقبلي وفسخوا عقدي

اللاعب فارس ابراهيم
اللاعب فارس ابراهيم
رنا أشرف

أثارت واقعة إصابة لاعب بأحد أندية الدوري للمحترفين نادي بروكسي بمحافظة البحيرة جدلًا واسعًا، بعدما تقدم اللاعب فارس إبراهيم ببلاغ رسمي ضد ناديه والطبيب المعالج، على خلفية تداعيات عملية جراحية خضع لها عقب إصابته خلال أحد التدريبات.
 

اللاعب أكد أن الإصابة وقعت داخل الملعب أثناء التمرين، وأن مسار علاجه شهد تطورات انتهت بمضاعفات صحية والنادي قام بفسخ التعاقد معه، ما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقه.
 

فارس إبراهيم: إصابتي كانت في تمرين رسمي والنادي كان على علم كامل


قال فارس إبراهيم، لاعب نادي بروكسي بالدوري للمحترفين بمحافظة البحيرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه تعرض لإصابة يوم 23 أغسطس 2023 أثناء مشاركته في أحد التدريبات داخل مقر النادي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان على علم تام بالإصابة منذ لحظتها، حيث تم وضع يده في الجبس مباشرة.
 

«معايا تقرير بيوصي بمنظار.. لكنهم أصروا على دكتور النادي»

وأضاف فارس:“بعد الكشف الطبي تأكدت إن الإصابة عبارة عن قطع في الرباط المثلثي في اليد، وكان معايا تقرير طبي واضح بيوصي بإجراء العملية عن طريق المنظار، لجأت لإدارة النادي باعتبار إن الإصابة حصلت داخل الملعب أثناء التمرين، فتم إبلاغي إن العملية هتتعمل على نفقة النادي، لكن عن طريق أطباء النادي فقط، ورفضوا الاستعانة بأي طبيب من الخارج.”

وتابع:“أكدت لهم إن الطبيب اللي بتابع معاه بيستخدم المنظار، فردوا عليّ إن طبيب النادي كمان بيستخدم نفس التقنية.”

“اتحولت من دكتور للتاني.. وفي الآخر اتعملت جراحة مش منظار”.
 

وأوضح اللاعب أنه تم تحويله لطبيب تابع للنادي، لكنه أبلغه أن الحالة ليست من تخصصه، ليعود مرة أخرى لإدارة النادي، التي أخبرته بأنه سيتم الاستعانة بطبيب آخر لإجراء الجراحة.

وقال فارس:“تم تحويلي لطبيب في القاهرة، وفضلت مستني من شهر 12 لسنة 2023 لحد شهر 2 لسنة 2024 عشان العملية تتعمل، وبعد أول غيار فوجئت إن العملية اتعملت جراحة مفتوحة مش منظار، رغم إن التقارير كانت بتوصي بمنظار.”

وأشار إلى أنه خلال فترة الجبس كان قد نشر منشور شكر لإدارة النادي، دون أن يكون على علم بتفاصيل ما حدث طبيًا.

“الدكتور قالي الجراحة أفضل.. لكن إيدي محتاجة عملية تانية”
 

وأضاف:“لما سألت الطبيب عن سبب إجراء جراحة بدل المنظار، قالي إن الجراحة أفضل وإن إيدي هترجع أحسن من الأول، لكن بعد انتهاء فترة الجبس وخضوعي لجلسات علاج طبيعي، اكتشفت إن حالتي لم تتحسن، وإن إيدي محتاجة تدخل جراحي تاني.”

“النادي فسخ عقدي وقالوا مش هنعمل حاجة تانية”
 

وتابع فارس:“لما طالبت بإجراء العملية الثانية، فوجئت إن النادي أنهى التعاقد معايا بدون الرجوع لي وقالوا إنهم عملوا العملية الأولى ومش هيتحملوا أي حاجة تانية، ساعتها اضطررت أتحمل تكاليف العمليات والعلاج على حسابي الشخصي.”

“خطأ طبي ضيّع مستقبلي.. وآخر عملية كانت تثبيت مفصل”

وأكد اللاعب أن ما حدث له هو نتيجة خطأ طبي، قائلًا:“الدكتور استسهل إجراء الجراحة بدل المنظار، وده تسبب في مضاعفات خلتني أرجع أعمل عمليات تانية، آخر عملية كانت في شهر أكتوبر اللي فات، وتم فيها تثبيت مفصل، ومع عمليات أخرى، للأسف إيدي مش هترجع زي الأول بسبب الخطأ الطبي.”

وأضاف بأسى:“دخلت النادي سليم، وخرجت عاجز، ومستقبلي الكروي ضاع.”

“حررت محضر ضد النادي وطبيب الفريق”
 

واختتم فارس تصريحاته قائلًا:“أنا حررت محضر رسمي في قسم الشرطة ضد النادي وضد الطبيب المعالج التابع لهم، ويوم الأحد حصلت على أقوال الشهود من التمرين، أنا بطالب بحقي القانوني، لأن الناس دي رمتني ومحدش سأل فيّ بعد اللي حصل.


اللاعب فارس إبراهيم فسخ عقد فارس إبراهيم دوري المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة من برنامج اقرأ وربك الأكرم

كيف كان يعامل النبي الأطفال؟ أحمد عصام فرحات يجيب

سؤال الطفل محمد من برنامج اقرأ وربك الأكرم

ما هي أسماء أولاد النبي من الذكور والإناث؟ أحمد عصام فرحات يجيب

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية

درس التراويح بالجامع الأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد