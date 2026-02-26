أحمد ماهر: التمثيل حرمني من حياتي الأسرية والمهنة لا ترحم

تحدث الفنان أحمد ماهر بصراحة عن الجانب الإنساني في حياته، مؤكدًا أن مهنة التمثيل كان لها ثمن كبير على المستوى الشخصي.

وقال ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه يكره في التمثيل أنه حرمه من الحياة الأسرية التي كان يتمناها، مشيرًا إلى أن هذه المهنة لا ترحم وتتطلب تفرغًا كاملًا وجهدًا مستمرًا.

وأضاف أن الانشغال الدائم بالتصوير والبروفات والسفر أثّر على توازنه بين العمل والحياة الخاصة، مؤكدًا أن النجاح الفني غالبًا ما يأتي على حساب أمور شخصية مهمة في حياة الفنان.