لقاء سويدان تحسم الجدل: لا أتهاون في الدفاع عن حقي ضد ميدو عادل

أكدت الفنانة لقاء سويدان موقفها الحازم تجاه أي إساءة تلحق بها، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأحد بالتعدي عليها أو الإساءة إليها، مهما كانت الظروف.

حكم قضائي واحترام القانون

وكشفت سويدان خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن حكم قضائي صدر ضد ثلاثة أشخاص بتغريمهم 50 ألف جنيه لإساءتهم إليها، مؤكدة أن هذا الحكم يعكس احترام القانون وحقها في الدفاع عن نفسها.

وأضافت أن القضاء الإداري أصدر أيضًا قرارًا بإيقاف "ميدو عادل" لمدة أربعة أشهر نتيجة تعديه عليها، مشيرة إلى أن القضية كانت كبيرة ووصلت إلى المحاكم بعد متابعة دقيقة لجميع درجات التقاضي، من الدرجة الأولى وصولًا إلى الدرجة الثانية، دون أي مجاملة أو تأثير خارجي.

وقالت لقاء: "صح، أنا مدام قوية والحق معي، فلا يمكن أن أترك حقي لأي شخص، خصوصًا أنني لا أرتكب أخطاء ولا أبدأ بها".

الإجراءات القانونية

وأضافت: "جدتي دائمًا كانت تقول لي: ما يموتش حق وراءه مطالب، وأنا مؤمنة بذلك"، مشددة على أن كل الإجراءات القانونية كانت نتيجة متابعة دقيقة وحرص على استرجاع حقوقها كاملة.