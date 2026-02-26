قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

لقاء سويدان تحسم الجدل: لا أتهاون في الدفاع عن حقي ضد ميدو عادل

لقاء سويدان
لقاء سويدان
محمد البدوي

أكدت الفنانة لقاء سويدان موقفها الحازم تجاه أي إساءة تلحق بها، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأحد بالتعدي عليها أو الإساءة إليها، مهما كانت الظروف.

 حكم قضائي واحترام القانون

وكشفت سويدان خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن حكم قضائي صدر ضد ثلاثة أشخاص بتغريمهم 50 ألف جنيه لإساءتهم إليها، مؤكدة أن هذا الحكم يعكس احترام القانون وحقها في الدفاع عن نفسها.

وأضافت أن القضاء الإداري أصدر أيضًا قرارًا بإيقاف "ميدو عادل" لمدة أربعة أشهر نتيجة تعديه عليها، مشيرة إلى أن القضية كانت كبيرة ووصلت إلى المحاكم بعد متابعة دقيقة لجميع درجات التقاضي، من الدرجة الأولى وصولًا إلى الدرجة الثانية، دون أي مجاملة أو تأثير خارجي.

وقالت لقاء: "صح، أنا مدام قوية والحق معي، فلا يمكن أن أترك حقي لأي شخص، خصوصًا أنني لا أرتكب أخطاء ولا أبدأ بها". 

 الإجراءات القانونية

وأضافت: "جدتي دائمًا كانت تقول لي: ما يموتش حق وراءه مطالب، وأنا مؤمنة بذلك"، مشددة على أن كل الإجراءات القانونية كانت نتيجة متابعة دقيقة وحرص على استرجاع حقوقها كاملة.

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان ميدو عادل

