قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
إصابة 10 أشخاص في حريق بشركة تغليف بالعاشر من رمضان
صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون
نشاط للرياح وأمطار على السواحل.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لقاء سويدان تكشف حكاية 27 عامًا من الغياب: أول لقاء مع والدي غيّر حياتي

لقاء سويدان
لقاء سويدان
محمد البدوي

فتحت الفنانة لقاء سويدان قلبها للحديث عن واحدة من أكثر المحطات خصوصية في حياتها، كاشفة تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل، الذي لم تتعرف إليه عن قرب إلا وهي في السابعة والعشرين من عمرها.

لحظة فارقة أعادت ترتيب مشاعرها

ووصفت لقاء خلال ظهورها في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة قناة الحدث اليوم، والدها بأنه لحظة فارقة أعادت ترتيب مشاعرها وأسئلتها القديمة. 

 الشوق والدهشة

وأكدت أن اللقاء الأول بينهما لم يكن عابرًا، بل جمع بين الشوق والدهشة وعتاب سنوات طويلة، في مشهد لا يزال حاضرًا في ذاكرتها بتفاصيله.

وأوضحت أن طبيعة العلاقة التي نشأت بينهما بعد ذلك اتسمت بالقرب والود، إذ لم تعش معه مرحلة الطفولة التقليدية، بل تعرفت إليه وهي امرأة ناضجة، ما جعل العلاقة أقرب إلى صداقة عميقة منها إلى علاقة أب بابنته في سنوات التكوين الأولى.

وتحدثت عن تأثيره في شخصيتها، مشيرة إلى أنها اكتشفت في لقائهما حجم التشابه بينهما في الطباع ونظرة الحياة وحب التفاؤل. 

ملامحه الفكرية والإنسانية

وقالت إن والدتها لطالما أخبرتها بأنها تحمل ملامحه الفكرية والإنسانية، وهو ما لمسته بنفسها حين اقتربت منه.

وكشفت أن والدها كان لبناني الأصل، واسع الثقافة، يتقن عدة لغات، ويتمتع بروح متسامحة لا تعرف الكراهية.

 وأضافت أن فقدانه ترك فراغًا كبيرًا بداخلها، خاصة بعدما بدأت تكتشف ملامح شخصيته عن قرب، وتمنت لو أن السنوات منحتهما وقتًا أطول معًا.

وأكدت في ختام حديثها أن ذلك اللقاء المتأخر لم يكن مجرد تعارف بين أب وابنته، بل كان لحظة مصالحة مع جزء من ذاتها، غيّرت الكثير في نظرتها للحياة ولعلاقتها بنفسها.

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان الشوق والدهشة الفكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

الطلاب الوافدين في الأزهر

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

سؤال الطفلة من برنامج اقرأ وربك الأكرم

كيف كان يعامل النبي الأطفال؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد