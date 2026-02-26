لقاء سويدان تكشف حكاية 27 عامًا من الغياب: أول لقاء مع والدي غيّر حياتي

فتحت الفنانة لقاء سويدان قلبها للحديث عن واحدة من أكثر المحطات خصوصية في حياتها، كاشفة تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل، الذي لم تتعرف إليه عن قرب إلا وهي في السابعة والعشرين من عمرها.

لحظة فارقة أعادت ترتيب مشاعرها

ووصفت لقاء خلال ظهورها في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة قناة الحدث اليوم، والدها بأنه لحظة فارقة أعادت ترتيب مشاعرها وأسئلتها القديمة.

الشوق والدهشة

وأكدت أن اللقاء الأول بينهما لم يكن عابرًا، بل جمع بين الشوق والدهشة وعتاب سنوات طويلة، في مشهد لا يزال حاضرًا في ذاكرتها بتفاصيله.

وأوضحت أن طبيعة العلاقة التي نشأت بينهما بعد ذلك اتسمت بالقرب والود، إذ لم تعش معه مرحلة الطفولة التقليدية، بل تعرفت إليه وهي امرأة ناضجة، ما جعل العلاقة أقرب إلى صداقة عميقة منها إلى علاقة أب بابنته في سنوات التكوين الأولى.

وتحدثت عن تأثيره في شخصيتها، مشيرة إلى أنها اكتشفت في لقائهما حجم التشابه بينهما في الطباع ونظرة الحياة وحب التفاؤل.

ملامحه الفكرية والإنسانية

وقالت إن والدتها لطالما أخبرتها بأنها تحمل ملامحه الفكرية والإنسانية، وهو ما لمسته بنفسها حين اقتربت منه.

وكشفت أن والدها كان لبناني الأصل، واسع الثقافة، يتقن عدة لغات، ويتمتع بروح متسامحة لا تعرف الكراهية.

وأضافت أن فقدانه ترك فراغًا كبيرًا بداخلها، خاصة بعدما بدأت تكتشف ملامح شخصيته عن قرب، وتمنت لو أن السنوات منحتهما وقتًا أطول معًا.

وأكدت في ختام حديثها أن ذلك اللقاء المتأخر لم يكن مجرد تعارف بين أب وابنته، بل كان لحظة مصالحة مع جزء من ذاتها، غيّرت الكثير في نظرتها للحياة ولعلاقتها بنفسها.