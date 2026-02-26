علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

أثار خبر وفاة البلوجر الشابة فرح جمال حالة واسعة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صراع طويل مع مرض الأورام.





وكانت الراحلة قد شاركت متابعيها خلال الأشهر الماضية تفاصيل رحلتها مع المرض، محوّلة تجربتها الشخصية إلى رسالة توعية للفتيات، مؤكدة أهمية الانتباه لأي تغيّرات صحية مفاجئة.





وبحسب ما جرى تداوله، اكتشفت فرح لاحقًا أن الخطة العلاجية الأولى لم تكن مناسبة لطبيعة الورم، ما استدعى تعديل مسار العلاج في مرحلة متقدمة.





ورغم الانتقادات القاسية التي تعرضت لها، تمسكت بالشجاعة والأمل، وعبّرت مرارًا عن إيمانها بقضاء الله، لتتحول قصتها إلى مصدر تعاطف واسع ورسائل دعم مؤثرة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.