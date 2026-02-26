فدوى تضحي من أجل نجل شقيق إياد نصار في الحلقة التاسعة من "صحاب الأرض"

تشارك الفنانة سارة يوسف، في بطولة مسلسل "صحاب الأرض"، المذاع عبر قناة dmc، ومنصة "واتش ات".

وتؤدي سارة يوسف شخصية "فدوى"، المرأة الحامل التي تستمر في المعاناة من أجل ابنها، وفي أحداث الحلقة التاسعة من "صحاب الأرض"، تواصل فدوى الهروب من الجيش الإسرائيلي.

وأثناء اختبائهم ينتهى المحلول الخاص بالطفل يونس، ولكن تضحي فدوى بالمحلول الخاص بها من اجل يونس، وتقول أنها في حالة صحية جيدة.



وفي نهاية الحلقة، تبكي فدوى بشدة بسبب أنها تعتقد أن كل الأطفال الذين ولدوا أثناء الحرب مشوهين، وتحاول منة شلبي أن تطمئنها وتقول لها أنها ستنجب ابنها بنجاح، وستأتي لزيارتها في مصر بعد انتهاء الحرب.



أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنانة سارة يوسف ،يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.