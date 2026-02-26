800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2026 داخل محلات الصاغة ، بمعدلات طفيفة مقارنة بمستويات الأسعار في مطلع الأسبوع الجاري، وسط استمرار حالة التذبذب في السوق ، وتأثرها المباشر بتحركات الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.



سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب زيادة محدودة بلغت في المتوسط نحو 15 جنيهًا للجرام في أغلب محلات الصاغة، إلا أن المقارنة بأسعار الأيام القليلة الماضية تكشف عن مكاسب أكبر، خاصة بالنسبة لعيار 21 والجنيه الذهب، بعد موجة من التحركات السريعة صعودًا وهبوطًا.



تحركات أسعار الذهب

شهد سعر جرام الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، إذ تحرك صعودًا بنحو 100 جنيه في بعض الفترات، قبل أن يعاود التراجع ثم الارتفاع مجددًا، مدفوعًا بعوامل خارجية أبرزها أداء الدولار الأمريكي، وتطورات الأسواق العالمية، إلى جانب تحركات العرض والطلب.



وبحسب آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة، جاءت الأسعار دون إضافة المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24:

7945 جنيهًا للبيع – 7885 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22:

7280 جنيهًا للبيع – 7230 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

6950 جنيهًا للبيع – 6900 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18:

5955 جنيهًا للبيع – 5915 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14:

4635 جنيهًا للبيع – 4600 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12:

3970 جنيهًا للبيع – 3945 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب:

55600 جنيه للبيع – 55200 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار:

5165.29 دولار

عيار 21 يواصل الصعود

وعلى الرغم من الزيادة المحدودة المسجلة اليوم، فإن سعر الذهب عيار 21 حقق مكاسب واضحة مقارنة بسعره قبل أيام قليلة، حيث ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بدعم من العوامل الخارجية وعدم استقرار الأسواق العالمية.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة الذهب في مصر، نظرًا لكونه الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية، وبالتالي الأكثر تأثرًا بحالة الطلب .



قفزة في سعر الجنيه الذهب

امتد تأثير ارتفاع الأسعار إلى سعر الجنيه الذهب، الذي سجل زيادة قدرها 800 جنيه مقارنة بمستوياته قبل أيام، ليصل إلى 55600 جنيه للبيع، متأثرًا بالزيادة التراكمية في سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من العيار نفسه.

الذهب عالميًا والدولار

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب بالدولار في المعاملات الفورية، مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بشكل طفيف، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.

ويراقب المستثمرون تطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، وعلى رأسها التحركات الدبلوماسية والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق، ودعمت الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

يتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ميل نسبي للصعود، في حال استمرار الضغوط العالمية وتراجع الدولار، بينما قد تشهد الأسعار تصحيحات محدودة على المدى القصير بفعل جني الأرباح، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام الصاعد للمعدن النفيس.