محافظ القليوبية يتفقد مكتبة المنار وأعمال تطوير ممشى أهل مصر

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولة بمدينة بنها لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة للمحافظة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة وتنمية مواردها الذاتية.

كورنيش النيل

واستهل المحافظ جولته بـ يتفقد مكتبة المنار، الواقعة في موقع استراتيجي متميز على كورنيش النيل ببنها، ووجه بسرعة إعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لاستغلال هذا الصرح بما يعود بالنفع العام على صندوق المحافظة، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، مؤكداً أن ملف "تعظيم الموارد" يأتي على رأس أولويات المحافظة.



وتابع المحافظ الحالة العامة بممشى النيل بمدينة بنها، حيث شملت الجولة المراحل الثلاث الأولى (أ، ب، ج) التي تم الانتهاء منها وتشغيلها بالفعل. وشدد على ضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية الشاملة، التي تشمل مقاعد الانتظار، وأعمدة الإنارة، والمساحات الخضراء، لضمان استدامة المشروع وجماله.



كما وجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية لضمان راحة وسلامة العائلات، مع التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للزوار، مؤكداً أن الممشى متنفس طبيعي متاح مجاناً لجميع المواطنين، مع منع أي ممارسات تعيق استمتاعهم بهذا المرفق الحيوي.



وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بالمرحلة "د" من تطوير الممشى، واطلع على نسب التنفيذ الفعلية، وأصدر تعليمات مشددة للشركات المنفذة بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للتسليم، مع مراعاة أعلى معايير الجودة لتتكامل هذه المرحلة مع المراحل السابقة وتخلق صرحاً سياحياً يليق بأبناء محافظة القليوبية.