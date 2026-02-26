مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن جوانب إنسانية مؤثرة في حياتها خلال لقائها ببرنامج «بين السطور»، مؤكدة أنها تكره الروتين وتصف نفسها بالمزاجية.





وتحدثت عن حادث السير الذي جمعها بالفنانة مني زكي، مشيرة إلى أن تلك اللحظة غيّرت كثيرًا من قناعاتها.

كما استرجعت ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي ووصفت يوم وفاته بأنه الأصعب في حياتها، وتطرقت إلى علاقتها بأسرتها وزوجها، مؤكدة أن التفاهم والاحترام أساس أي علاقة ناجحة.





وعلى الصعيد الفني، انتقدت هوس «الترند»، معتبرة أنه أصبح مؤلمًا وغير إنساني في كثير من الأحيان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.