قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
آية التيجي

رغم أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد من أهم ركائز الصحة الجيدة، إلا ان الإفراط في ممارستها بإفراط في شهر رمضان قد يشكل مشاكل صحية خطيرة.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

 وحذر موقع Cleveland Clinic من أن الإفراط في التمارين في رمضان قد يؤدي إلى أضرار صحية جسدية ونفسية، خاصة عند تجاهل فترات الراحة.

وأكد الخبراء، أن التوازن هو المفتاح، فالجسم يحتاج إلى وقت للتعافي بعد المجهود البدني، وإلا قد يدخل في حالة تُعرف باسم “الإفراط في التدريب”.

والإفراط في ممارسة الرياضة هي حالة تحدث عند ممارسة تمارين مكثفة ومتكررة دون منح الجسم وقتًا كافيًا للراحة، ما يؤدي إلى تراجع الأداء البدني وظهور أعراض صحية مزعجة.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أبرز المخاطر الصحية

ـ الإجهاد المزمن والإرهاق:
الإفراط في التمرين قد يسبب شعورًا دائمًا بالتعب، واضطرابات في النوم، وانخفاضًا في مستويات الطاقة.

ـ ضعف المناعة:
تشير تقارير طبية إلى أن التدريب المفرط قد يقلل من كفاءة الجهاز المناعي، ما يجعل الشخص أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى.

ـ إصابات العضلات والمفاصل:
الإجهاد المتكرر دون راحة قد يؤدي إلى:
تمزقات عضلية
التهابات الأوتار
آلام المفاصل
كسور إجهادية

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

ـ اضطرابات ضربات القلب:
وتؤثر التمارين العنيفة والمستمرة لفترات طويلة جدًا على انتظام ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

ـ اختلال الهرمونات:
الإفراط في الرياضة قد يؤدي إلى:
اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء
انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال
زيادة هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

التأثيرات النفسية
الإفراط في التمارين

ويرتبط أيضًا الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية على الصحة النفسية، ويتسبب في القلق، تقلب المزاج، الإدمان على التمارين، والشعور بالذنب عند أخذ يوم راحة.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

علامات تحذيرية يجب الانتباه لها

ـ انخفاض الأداء الرياضي رغم التدريب المكثف
ـ ألم عضلي مستمر لا يتحسن
ـ اضطرابات النوم
ـ فقدان الشهية
ـ سرعة الانفعال

وعند ظهور هذه الأعراض، ينصح الخبراء بتقليل شدة التمارين والحصول على استشارة طبية إذا لزم الأمر.

كيف تمارس الرياضة بأمان في رمضان؟

ـ تخصيص يوم أو يومين راحة أسبوعيًا
ـ تنويع التمارين لتجنب الضغط على نفس العضلات
ـ الاهتمام بالتغذية الجيدة في وجبة الإفطار والسحور.
ـ النوم 7–9 ساعات يوميًا
ـ الاستماع لإشارات الجسم وعدم تجاهل الألم

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة أضرار التمارين المكثفة متلازمة الإفراط في التدريب إصابات الرياضة تأثير الرياضة على القلب ضعف المناعة بسبب الرياضة هل التمرين الزائد مضر الصحة والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

فول بالجبنة والسلطة

هنتسحر ايه النهاردة؟.. عجة الطعمية وفول بالجبنة والسلطة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد