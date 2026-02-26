مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

رغم أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد من أهم ركائز الصحة الجيدة، إلا ان الإفراط في ممارستها بإفراط في شهر رمضان قد يشكل مشاكل صحية خطيرة.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

وحذر موقع Cleveland Clinic من أن الإفراط في التمارين في رمضان قد يؤدي إلى أضرار صحية جسدية ونفسية، خاصة عند تجاهل فترات الراحة.

وأكد الخبراء، أن التوازن هو المفتاح، فالجسم يحتاج إلى وقت للتعافي بعد المجهود البدني، وإلا قد يدخل في حالة تُعرف باسم “الإفراط في التدريب”.

والإفراط في ممارسة الرياضة هي حالة تحدث عند ممارسة تمارين مكثفة ومتكررة دون منح الجسم وقتًا كافيًا للراحة، ما يؤدي إلى تراجع الأداء البدني وظهور أعراض صحية مزعجة.

أبرز المخاطر الصحية

ـ الإجهاد المزمن والإرهاق:

الإفراط في التمرين قد يسبب شعورًا دائمًا بالتعب، واضطرابات في النوم، وانخفاضًا في مستويات الطاقة.

ـ ضعف المناعة:

تشير تقارير طبية إلى أن التدريب المفرط قد يقلل من كفاءة الجهاز المناعي، ما يجعل الشخص أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى.

ـ إصابات العضلات والمفاصل:

الإجهاد المتكرر دون راحة قد يؤدي إلى:

تمزقات عضلية

التهابات الأوتار

آلام المفاصل

كسور إجهادية

ـ اضطرابات ضربات القلب:

وتؤثر التمارين العنيفة والمستمرة لفترات طويلة جدًا على انتظام ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

ـ اختلال الهرمونات:

الإفراط في الرياضة قد يؤدي إلى:

اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال

زيادة هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)

التأثيرات النفسية

الإفراط في التمارين

ويرتبط أيضًا الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية على الصحة النفسية، ويتسبب في القلق، تقلب المزاج، الإدمان على التمارين، والشعور بالذنب عند أخذ يوم راحة.

علامات تحذيرية يجب الانتباه لها

ـ انخفاض الأداء الرياضي رغم التدريب المكثف

ـ ألم عضلي مستمر لا يتحسن

ـ اضطرابات النوم

ـ فقدان الشهية

ـ سرعة الانفعال

وعند ظهور هذه الأعراض، ينصح الخبراء بتقليل شدة التمارين والحصول على استشارة طبية إذا لزم الأمر.

كيف تمارس الرياضة بأمان في رمضان؟

ـ تخصيص يوم أو يومين راحة أسبوعيًا

ـ تنويع التمارين لتجنب الضغط على نفس العضلات

ـ الاهتمام بالتغذية الجيدة في وجبة الإفطار والسحور.

ـ النوم 7–9 ساعات يوميًا

ـ الاستماع لإشارات الجسم وعدم تجاهل الألم