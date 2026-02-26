تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو

كشف الفنان الراحل ياسر صادق، في آخر لقاء خاص له قبل وفاته مع موقع صدى البلد الإخباري، عن موقفه من فكرة تقديم سيرته الذاتية، مؤكدًا رفضه التام أن يتولى تقديمها شخص لا يعرفه عن قرب.

وقال ياسر صادق خلال اللقاء: "أرفض تقديم سيرتي الذاتية، لأن اللي هيقدمها لازم يكون عارفني كويس، مش بس شافني في الأعمال"، مشددًا على أن الفنان لا يُختزل فقط في أدواره على الشاشة، بل في تفاصيل حياته وتجربته الإنسانية والفنية التي لا يدركها سوى المقربين منه.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر صادق كان مشاركته في مسلسل أيام، الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، من بينهم شيري عادل، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، ورشدي الشامي، وغيرهم.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وحقق حضورًا لافتًا وقت عرضه.

وتبقى كلمات ياسر صادق في آخر ظهور إعلامي له شهادة إنسانية صادقة تعكس حرصه على أن تُروى حكايته بصدق ومن منظور من عرفوه عن قرب، ليظل أثره الفني والإنساني حاضرًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.



https://youtu.be/ec0InXPq4hU?si=hk7F4nDU-UFyJDCW