ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
مجدي مرشد: لا نحتاج لتعديل الدستور قبل انتخابات المحليات.. والرئيس لامس احتياج الشارع.. فيديو
برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة
المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين
الزراعة الأمريكية تطرح مقرها الرئيسي في واشنطن للبيع لتقليل التكاليف
فن وثقافة

تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو

الفنان ياسر صادق
الفنان ياسر صادق
أوركيد سامي

كشف الفنان الراحل ياسر صادق، في آخر لقاء خاص له قبل وفاته مع موقع صدى البلد الإخباري، عن موقفه من فكرة تقديم سيرته الذاتية، مؤكدًا رفضه التام أن يتولى تقديمها شخص لا يعرفه عن قرب.
وقال ياسر صادق خلال اللقاء: "أرفض تقديم سيرتي الذاتية، لأن اللي هيقدمها لازم يكون عارفني كويس، مش بس شافني في الأعمال"، مشددًا على أن الفنان لا يُختزل فقط في أدواره على الشاشة، بل في تفاصيل حياته وتجربته الإنسانية والفنية التي لا يدركها سوى المقربين منه.
ويُذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر صادق كان مشاركته في مسلسل أيام، الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، من بينهم شيري عادل، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، ورشدي الشامي، وغيرهم.
المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وحقق حضورًا لافتًا وقت عرضه.
وتبقى كلمات ياسر صادق في آخر ظهور إعلامي له شهادة إنسانية صادقة تعكس حرصه على أن تُروى حكايته بصدق ومن منظور من عرفوه عن قرب، ليظل أثره الفني والإنساني حاضرًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.


