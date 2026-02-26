588 ألف دولار.. موقف الأهلي بعد حكم الفيفا لصالح خوسيه ريبيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حصول خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق على حكم من الفيفا بشأن مبلغ مالي إضافي بخلاف الشرط الجزائي في عقده بعد قرار رحيله عن الأهلي.

وحكمت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح ريبيرو وتغريم الأهلي في القضية الأخيرة ليكون مطالب بدفع 588ألف دولار لصالح المدرب الإسباني.

وقال المصدر : التعامل مع ريبيرو كان بشكل احترافي وتم تقديره قبل رحيله وشرح الأسباب التي دفعت الأحمر لاتخاذ القرار.

وأوضح : تم الاتفاق على دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بنحو3 أشهر مع تكريمه بعد تفهمه الموقف والضغوطات التي تعرض لها النادي

وأردف تفاجئنا بمخاطبة محامي ريبيرو وطلب تعويض بخلاف الشرط الجزائي بسبب إقالة المدرب بعد انطلاق الموسم وهو ما رفضناه .

وأختتم : الأهلي على علم بلجوء ريبيرو للفيفا ونرفض دفع الملبغ وسنتخذ قرار بالطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية