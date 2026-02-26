وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن

قبل ساعات من افتتاحه الرسمي، تفقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بقاعة Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، والذي سيستمر حتى 30 أغسطس 2026.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وجاءت جولة الوزير للوقوف على اللمسات النهائية استعدادا للافتتاح الرسمي للمعرض واستقبال زائريه من الجمهور اعتبارا من يوم 28 فبراير الجاري.

كما تفقد جناح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المقام داخل المعرض، وما يتضمنه من مواد دعائية وصور للمقصد السياحي المصري، إلى جانب شاشة لعرض الأفلام الدعائية للترويج لمصر طوال فترة إقامة المعرض.

ويضم المعرض 180 قطعة أثرية، من أبرزها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، إلى جانب قطع من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات من عدد من المتاحف المصرية، تُبرز الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة متنوعة من التماثيل، والحُلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى عدد من التوابيت الخشبية الملونة.

وكان المعرض قد حقق نجاحاً كبيراً خلال رحلته الخارجية، والتي بدأها في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم انتقل إلى سان فرانسيسكو في أغسطس 2022، ثم إلى العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2023، ومنها إلى سيدني بأستراليا في نوفمبر 2023، ثم مدينة كولون بألمانيا في يوليو 2024، ثم إلى طوكيو باليابان عام 2025، ليبدأ رحلته الجديدة في لندن.

وقد رافق الوزير خلال جولته كل من الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور جمال مصطفى، مستشار الأمين العام لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، وسعيد شبل، رئيس الادارة المركزية للمخازن المتحفية، ومحمد محسن، مدير وحدة الامريكتين وشبه جزيرة ايبريا بالهيئة، وياسمين سامي، سكرتير أول بالسفارة المصرية بلندن، بالإضافة إلى فريق عمل الشركة المنظمة للمعرض.



