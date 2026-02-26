حقوق النبي على أمته.. الدكتور أحمد فرحات يكشف عنها

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الله تعالى مدح سيدنا النبي في كثير من الآيات القرآنية، ومنها ما ورد في سورة "القلم" فقال تعالى "ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ".

وأضاف فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن هناك حقوقا من الأمة للنبي، يجب فعلها حتى يحبنا النبي، منها الإيمان برسول الله ومحبته، فقال الله "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا".

حقوق النبي على أمته

كما يقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ" كذلك من حقوق النبي على أمته توقيره وتعظيمه، فقال الله "لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

كذلك من حقوق النبي على أمته، الأدب مع رسول الله وعدم رفع الصوت عند زيارة النبي، فيقول الله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ".

كذلك من حقوق النبي على أمته ذكر اسمه مجردا، فيقول الله "لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا".

كما أن من حقوق النبي، عدم معصيته وطاعة أوامره، فيقول الله تعالى "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" ومن هذه الحقوق أيضا، الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله يقول "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".