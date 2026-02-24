الطفلة رقية تسأل: هو القرآن نزل في كام سنة على النبي؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

وجهت طفلة اسمها رقية أحمد، سؤالاً إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تسأل فيه عن: «هو القرآن نزل في كام سنة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟»

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة «صدى البلد»: نزل القرآن الكريم على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو في سنّ الأربعين، واستمر نزول القرآن 23 سنة: 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة، وتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عمر 63 سنة، ويتكوّن القرآن الكريم من 30 جزءًا، وعدد سوره 114 سورة، وعدد آياته 6236 آية.

وتابع: كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- يكتبون القرآن الكريم عند نزول الوحي، ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وأبيّ بن كعب، وخالد بن الوليد وغيرهم، وكانوا يُعرفون باسم «كُتّاب الوحي».