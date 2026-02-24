عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 25 فبراير وحتى الأحد 01 مارس 2026.

وأفاد تقرير الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقساً بارداً إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، مع عودة البرودة الشديدة خلال فترات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وذلك في الفترة الزمانية من 4 إلى 9 صباحاً.

وتوقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال فترة التنبؤ.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة:

1. القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتراوح درجات الحرارة العظمى في هذه المناطق ما بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى تدريجياً لتصل إلى 9 درجات مئوية بحلول يومي السبت والأحد.

2. السواحل الشمالية:

تشهد السواحل الشمالية استقراراً في درجات الحرارة العظمى عند 17 إلى 18 درجة مئوية، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 10 و12 درجة مئوية.

3. شمال الصعيد:

تسجل مناطق شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلاً حيث تصل الصغرى إلى 7 درجات مئوية فقط.

4. جنوب الصعيد:

تظل مناطق جنوب الصعيد هي الأعلى حرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 23 و25 درجة مئوية، بينما تتأرجح الصغرى بين 9 و11 درجة مئوية.