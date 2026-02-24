التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء امورهم عن حقيقة تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أنها ستكون بنفس نظام ومواصفات العام الماضي ، المتمثلة فيما يلي :

15 % من أسئلة كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 تكون أسئلة مقالية

85% من أسئلة الامتحان أسئلة اختيار من متعدد MCQ

تنقسم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 إلي:

30% لقياس مهارات الفهم البسيط

30% لقياس مهارات حل مشكلات والمستويات العليا للتفكير

40% لقياس مهارات الفهم العميق.

الخميس .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس



وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 ، مشددة على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب

جدير بالذكر أنه كانت قد انتهت رسمياً يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، الخاصة بالتقدم لـ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦