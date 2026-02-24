قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء امورهم عن حقيقة تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أنها ستكون بنفس نظام ومواصفات العام الماضي ، المتمثلة فيما يلي :

  • 15 % من أسئلة كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 تكون أسئلة مقالية
  • 85% من أسئلة الامتحان أسئلة اختيار من متعدد MCQ
  • تنقسم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 إلي: 

30% لقياس مهارات الفهم البسيط 

 30% لقياس مهارات حل مشكلات والمستويات العليا للتفكير 

 40% لقياس مهارات الفهم العميق.

الخميس .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
 

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 ، مشددة على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب

جدير بالذكر أنه كانت قد انتهت رسمياً يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، الخاصة بالتقدم لـ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ 

الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد