معبر رفح البري يستقبل الدفعة 18 من العائدين الفلسطينيين

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، إلى الساحة الرئيسة في معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث تعد هذه الدفعة هي الثامنة عشر.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة؛ تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة.. مشيرة إلى أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري ، على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، بجانب توزيع وجبات سحور وإفطار، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الثامنة عشر من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

وغادرت خلال الأيام الماضية 17 دفعة من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزه ، بينما استقبلت مصر عددا من الجرحي والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.