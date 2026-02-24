العزومات تستهلك الميزانية في رمضان.. حلول اقتصادية لتخفيف الضغط المالي

مع حلول شهر رمضان، تنتشر عادة العزومات والإفطارات الجماعية بين الأقارب والأصدقاء والجيران، وهو ما يُعتبر جزءًا من الطقوس الاجتماعية للشهر الكريم. إلا أن هذه العزومات غالبًا ما تضع عبئًا على ميزانية الأسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان.

في هذا التقرير تقدم خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حلولًا اقتصادية تساعد الأسر على الاستمتاع بالعزومات دون الضغط على ميزانيتهم.

لماذا تستهلك العزومات الميزانية؟

العزومات الرمضانية عادةً ما تشمل أطعمة متعددة: شوربات، أطباق رئيسية، سلطات، حلويات، مشروبات، وأحيانًا مشروبات غازية ومقبلات. هذا الكم الكبير من الطعام يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم شراء كل شيء جديد.

إضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الأشخاص لشراء أطعمة جاهزة أو حلويات فاخرة من المطاعم، مما يزيد العبء المالي. كما أن تجهيز أكثر من عزومة في الأسبوع يزيد التكاليف أكثر، خصوصًا للأسر الكبيرة.

حلول اقتصادية لتخفيف الضغط المالي

1. التخطيط المسبق للعزومة

قبل شراء أي مكونات، من المهم تحديد عدد الضيوف والمأكولات المطلوبة بدقة. إعداد قائمة بسيطة ومحددة يحد من شراء أشياء زائدة، ويساعد على توزيع الميزانية بشكل أفضل.

2. اعتماد الأكلات الموسمية

شراء الخضروات والفواكه الموسمية يوفر كثيرًا من المال، إذ تكون أقل سعرًا وأكثر طعمًا. يمكن إعداد أطباق رئيسية تعتمد على الخضار الموسمية بجانب كمية محدودة من البروتينات لتوفير التكاليف.

3. الاعتماد على الأطعمة المنزلية

تحضير الطعام في المنزل أفضل من طلب وجبات جاهزة من الخارج، فهو أقل تكلفة ويتيح التحكم في المقادير والمكونات. كما أن مشاركة أفراد الأسرة في التحضير يجعل العزومة تجربة جماعية ممتعة.

4. مشاركة التكاليف بين الضيوف

يمكن الاتفاق مع الضيوف على أن يجلب كل شخص طبقًا معينًا، مثل طبق سلطة، أو حلويات بسيطة، أو مشروبات. هذا يخفف العبء على المضيف ويجعل العزومة متوازنة وممتعة.

5. تجنب الإسراف في الحلويات والمقبلات

غالبًا ما تُستهلك الحلويات بكميات كبيرة في العزومات الرمضانية، بينما تبقى كمية كبيرة دون أكل وتُهدر. يمكن تحديد كمية مناسبة لكل شخص أو استبدال بعض الحلويات بالفاكهة الطازجة أو المكسرات، لتقليل التكلفة وزيادة الفائدة الغذائية.

6. إعادة استخدام بقايا الطعام بذكاء

بدل التخلص من بقايا الطعام، يمكن استخدامها في وصفات جديدة، مثل تحويل الأرز أو الخضار إلى كرات أو صواني خفيفة لوجبة لاحقة. هذا يحد من الهدر المالي والغذائي معًا.

نصائح إضافية للالتزام بالميزانية