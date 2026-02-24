وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

توفي إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم، في خبر أثار حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

وأضاف خلال منشوره أن صلاة الجنازة ستكون اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وفاة إسلام رضا

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل ظهر اليوم من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، على أن يُقام العزاء في وقت لاحق يُعلن عنه خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف الأسرة حتى الآن عن تفاصيل أو أسباب الوفاة، مكتفية بالإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة.