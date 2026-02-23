محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة

أصدر مكتب المحامي عاصم قنديل، وكيل الفنانة زينة، بياناً رسمياً كشف خلاله عن آخر تطورات القضية التي تقدمت بها موكلته أمام جهات التحقيق، وتوضيح العديد من المعلومات المغلوطة التى يتم نشرها خلال الأيام الماضية حول القضية، التي تخص واقعة التعدي على نجلي زينة بواسطة كلب، داخل كمبوند شهير في منطقة الشيخ زايد.

إحالة المتهمين لجنح أكتوبر

وأوضح البيان أن نيابة الشيخ زايد الجزئية قررت إحالة المتهمين في واقعة التعدي والإصابة المرتبطة بالشكوى المقدمة من الفنانة زينة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أكتوبر، على خلفية اتهامات بترويعها والتسبب في إصابات لها، إلى جانب إصابة نجلها من كلب مملوك لأحد المتهمين، وهي الإصابات التي استلزمت العلاج.

تأجيل نظر القضية

وأشار بيان محامي الفنانة زينة إلى أن أولى جلسات نظر القضية عُقدت بالفعل، وتم تأجيلها إلى جلسة السبت الموافق 21 فبراير 2026، لاستكمال نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وأكد مكتب الدفاع احتفاظ الشاكية بكامل حقوقها القانونية، مشدداً على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص يقوم بنشر أو تداول عبارات أو مزاعم تخالف ما انتهت إليه التحقيقات الرسمية أو ما تضمنه قرار الإحالة الصادر في القضية، واختتم البيان بالتأكيد على الثقة في القضاء، وانتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

بيان محامي الفنانة زينة

أحدث أعمال زينة

وكان أحدث أعمال الفنانة زينة هو مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي تم عرضه في العام الماضي 2025.

مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.

مسلسل "ورد وشوكولاتة"

شارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.