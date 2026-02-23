الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن تصنيفه لأفضل 50 دوريًا على مستوى العالم خلال الفترة من 2021 حتى 2025، وذلك استنادًا إلى نتائج الأندية في المسابقات المحلية والقارية، ومستوى التنافس الفني.

وجاء الدوري الإنجليزي في صدارة التصنيف كأفضل دوري في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، متفوقًا على عدد من الدوريات الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ترتيب أبرز الدوريات في التصنيف

1- الدوري الإنجليزي

2- الدوري البرازيلي

3- الدوري الإيطالي

4- الدوري الإسباني

وعلى الصعيد العربي، حلّ الدوري المصري في المركز الخامس عشر عالميًا، بينما جاء الدوري السعودي في المركز السابع والعشرين ضمن قائمة أفضل 50 دوريًا في العالم خلال الفترة المذكورة.

ويعكس التصنيف تطور مستوى المنافسات في عدد من الدوريات خارج القارة الأوروبية، إلى جانب استمرار هيمنة الدوري الإنجليزي على صدارة المشهد الكروي عالميًا.