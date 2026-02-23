السلع المتاحة على بطاقات التموين ضمن منحة رمضان

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية في صورة سلع أساسية بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة لمدة شهرين، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

كيف تتأكد من استحقاقك للمنحة

أوضحت وزارة التموين أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية قصيرة SMS تؤكد إدراج بطاقته ضمن المستفيدين من الدعم الإضافي، وتظهر الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، ما يتيح معرفة موقف البطاقة بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مراجعة مديريات التموين.

أماكن صرف منحة التموين

يمكن للمستفيدين صرف قيمة الدعم من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، وتشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من إجمالي المبلغ المخصص للبطاقة، وفقا لاحتياجات كل أسرة.

السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافي

أتاحت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية ضمن الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للأسر المستفيدة، وجاءت الأسعار كالتالي:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيه للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيه للكيلو.

3 عبوات زيت زنة 700 مللي بسعر 48 جنيه للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيه للعبوة.

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وأكدت الوزارة أن لصاحب البطاقة حرية اختيار السلع والكميات وفق احتياجات أسرته دون التقيد بأصناف محددة، بما يمنحه مرونة كاملة في الاستفادة من قيمة الدعم.

قيمة المنحة ومدة الصرف

تبلغ قيمة الدعم 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، ويتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة تنفيذ المنحة.