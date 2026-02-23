حملات مكثفة لمديرية التموين بالإسماعيلية لضبط الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية ، حملات تموينية مكثفة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، لمتابعة مختلف الأنشطة التموينية، في إطار جهود الدولة لمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في طن ونصف دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء والاستيلاء على المال العام، ضبط ٢٣ كرتونة زيت طعام بدون فواتير بأحد المحال التجارية، ضبط ربع طن أرز مجهول المصدر، ضبط نحو ٥٠ زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير عدد من المحاضر في مختلف القطاعات، جاءت على النحو التالي:



في مجال الرقابة على المخابز:

تحرير ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، و٣ محاضر لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و١٢ محضر نقص وزن رغيف الخبز، و٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

في مجال الرقابة على الأسواق:

تحرير ٤١ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٠ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ٣ محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٣ محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية، ٤٣ محضرًا لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية.

في مجال الرقابة على البدالين التموينيين:

تحرير محضرين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ٣ محاضر لعدم إمساك سجل زيارات، ومحضرين لتوقف بدال تمويني عن العمل.

وتؤكد مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري.