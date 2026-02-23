بقوة 6.3 ريختر.. زلزال يضرب منطقة قريبة من ألاسكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.3 ريختر هز منطقة قريبة من ألاسكا اليوم الاثنين، بحسب رويترز.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة.

و ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة يويلي في ولاية بايينغولين المنغولية ذاتية الحكم بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة المذكورة، في الساعة 12:12 ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت بكين).

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترا، عند ملتقى دائرة عرض 40.88 درجة شمالا وخط طول 84.17 درجة شرقا، بحسب المركز.