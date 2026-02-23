قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
بالصور

أطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى

رنا عصمت

هناك بعض الأكلات التى تساعد على الحفاظ على الوزن المثالى خلال شهر رمضان يمكنك تناولها خلال السحور أو كسناك نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلي ميرور.


 


 

اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..


 

1-جبنة قريش:

تمتاز جبنة قريش باحتوائها على الكثير من البروتينات والقليل من السعرات الحرارية، وهذا يجعلها أحد الأصناف الغذائية المفيدة لخسارة الوزن، هذه الجبنة تعمل على زيادة الشعور بالشبع تتشابه مع قدرة البيض، وجبنة قريش تحتوي على نسب عالية من فيتامينات ب، والفسفور، والكالسيوم، والسيلينيوم.

٢-السمك:

تمتلك أحماض أوميغا 3 الموجودة في السمك قدرة على زيادة الشعور بالشبع لدى المصابين بالسمنة، كما أن احتواء السمك على نسب عالية من البروتينات سيزيد أكثر من مستوى الشبع، وفي الحقيقة فإن السمك حاز أصلًا على مرتبة متقدمة في قائمة اللحوم المشبعة.

٣-الفشار:

لأن الفشار هو أصلًا نوع من أنواع الحبوب الكاملة ولايحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لكن عليك بالطبع التركيز على تناول الفشار المنزلي وليس الفشار التجاري الذي يمتلئ بالسعرات الحرارية والمكونات غير الصحية.

٤-البيض:

هي أن البيض هو أحد الأصناف الغذائية الصحية؛ فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك، كما أنه يُساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، ولقد أظهرت نتائج الكثير من الدراسات أن تناول البيض على وجبة الإفطار يُساهم في جعلك أقل رغبة في تناول المزيد من الأطعمة أو السعرات الحرارية في الساعات المتبقية من النهار.

٥- البقوليات:


يُقبل الكثيرون على تناول العدس، والفول، والحمص،وغيرها من البقوليات بسبب كونها غنية بالبروتينات والألياف الغذائية.

