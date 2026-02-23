أطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى

هناك بعض الأكلات التى تساعد على الحفاظ على الوزن المثالى خلال شهر رمضان يمكنك تناولها خلال السحور أو كسناك نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلي ميرور.









اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..





1-جبنة قريش:

تمتاز جبنة قريش باحتوائها على الكثير من البروتينات والقليل من السعرات الحرارية، وهذا يجعلها أحد الأصناف الغذائية المفيدة لخسارة الوزن، هذه الجبنة تعمل على زيادة الشعور بالشبع تتشابه مع قدرة البيض، وجبنة قريش تحتوي على نسب عالية من فيتامينات ب، والفسفور، والكالسيوم، والسيلينيوم.

٢-السمك:

تمتلك أحماض أوميغا 3 الموجودة في السمك قدرة على زيادة الشعور بالشبع لدى المصابين بالسمنة، كما أن احتواء السمك على نسب عالية من البروتينات سيزيد أكثر من مستوى الشبع، وفي الحقيقة فإن السمك حاز أصلًا على مرتبة متقدمة في قائمة اللحوم المشبعة.

٣-الفشار:

لأن الفشار هو أصلًا نوع من أنواع الحبوب الكاملة ولايحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لكن عليك بالطبع التركيز على تناول الفشار المنزلي وليس الفشار التجاري الذي يمتلئ بالسعرات الحرارية والمكونات غير الصحية.

٤-البيض:

هي أن البيض هو أحد الأصناف الغذائية الصحية؛ فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك، كما أنه يُساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، ولقد أظهرت نتائج الكثير من الدراسات أن تناول البيض على وجبة الإفطار يُساهم في جعلك أقل رغبة في تناول المزيد من الأطعمة أو السعرات الحرارية في الساعات المتبقية من النهار.

٥- البقوليات:



يُقبل الكثيرون على تناول العدس، والفول، والحمص،وغيرها من البقوليات بسبب كونها غنية بالبروتينات والألياف الغذائية.