أحمد خالد أمين يتحدث عن مسلسل درش و مشهد إمامة مصطفى شعبان للمصلين.. فيديو

قال المخرج أحمد خالد امين، إن الفنان مصطفي شعبان أرتبط به الجمهور أنه جزء أساسي من المائدة الرمضانية، معقبا: “هو طبق الرقاق الأساسي على السفرة، ومسلسل درش بيتشاف من أول حلقة وله جمهور كبير”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “احنا لبعض” تقديم الإعلامي نهال طايل المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “شعبية مصطفي شعبان بيخلي المسلسل يتشاف، وعلشان كدا كان من الصعب أن نفوت حاجة ونحترم عقلية الجمهور جدا”.

وتابع: “الجمهور بيكون منتظر شهر رمضان لأنه بيكون فيه جميع نوعيات الدراما، ولازم يكون فيه إثارة فى نهاية الحلقات، ومشهده وهو إمام للمصلين يوضح أن الراجل عايش طوال عمره فى الأزهر، وبمجرد رجوعه أنه يخش الجامع، وكنت عايز أدي رسالة للشباب أن يكون حافظ وقارئ جيد للقرأن أن النجومية مش شقاوة وشبحنة".