محافظات

خلال مرور مفاجىء..إحالة المتغيببن بوحدة صحة قناوية نجع حمادى للتحقيق

وحدة صحة القناوية
وحدة صحة القناوية
يوسف رجب

أحال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير إدارة نجع حمادي الصحية، المتغيبين عن العمل بوحدة صحة القناوية بحرى بنجع حمادى شمال قنا، للتحقيق، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف، ومراعاة تنظيم العمل وحُسن معاملة المواطنين، وإستكمال ملفات طب الأسرة وفقاً للتعليمات المنظمة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على وحدة القناوية بحرى، وبرفقته فريق الإشراف بالإدارة، تضمنت متابعة أعمال عيادة طب الأسرة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمترددين، إلى جانب متابعة سير العمل بقسم الإستقبال وآلية تسجيل الحالات وتنظيم دخول المرضى بما يحقق الإنضباط وسرعة تقديم الخدمة.


 

وأشار الدكتور أحمد المحلاوي، مدير إدارة نجع حمادي الصحية، إلى أن الجولة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بضرورة تكثيف المرور الميداني ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية.

وأكد مدير إدارة نجع حمادي الصحية، ضرورة إحكام الرقابة على صرف ألبان الأطفال المدعمة طبقاً للضوابط المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة تواريخ الصلاحية وآلية التخزين السليم.
 

وتضمن المرور متابعة أعمال التطعيمات خلال جلسة التطعيمات الروتينية، والتأكد من الإلتزام بإجراءات حفظ الطعوم وسلامتها، هذا إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات الصحية بالوحدة ومدى إنتظام تسجيل البيانات ودقة التسجيل.

كما تفقد مدير الإدارة، معمل الوحدة، وراجع أرصدة الأمصال والأدوية والألبان المدعمة للأطفال والمستلزمات الطبية، للتأكد من توافرها وعدم وجود أي عجز ، كما تم تفقد عيادة تنظيم الأسرة والتأكد من توافر الوسائل والمستلزمات ووانتظام تقديم الخدمة وفقاً للمعايير الفنية.


كما شمل المرور مراجعة سجل الأعطال الخاص بالوحدة، والتوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أعطال لضمان إستمرارية العمل وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

قنا إدارة نجع حمادي الصحية نجع حمادى وحدة صحة القناوية بحرى أخبار قنا

