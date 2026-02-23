اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز وجبة خفيفة ذكية تجمع بين الطعم والفائدة يمكنك تناولها فى السحور ، فهو غنيّ بالدهون الصحية والألياف والبروتين، ما يساعد على الشبع ودعم صحة القلب والتمثيل الغذائي عند تناوله باعتدال.
اللوز من أكثر المكسرات كثافةً غذائية، ويمكن إدخاله بسهولة في روتينك اليومي كوجبة خفيفة أو مع الشوفان الزبادي فى السحور.
فوائد اللوز الصحية:
١-يدعم صحة القلب وقد يساهم في تحسين دهون الدم مثل خفض الكوليسترول الضار.
٢-يساعد على الإحساس بالشبع بفضل الألياف والبروتين، ما يجعله خيارًا جيدًا ضمن نظام التحكم بالوزن.
٣-غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد وتقاوم الإجهاد التأكسدي.
٤-يمد الجسم بمعادن مهمة مثل المغنيسيوم والكالسيوم التي تهم العظام ووظائف الجسم العامة.
٥-ضبط مستويات السكر في الدم
اللوز غني جداً بـ المغنيسيوم، وهو معدن يشارك في أكثر من 300 عملية حيوية، منها تنظيم السكر. تناوله يساعد في:
تحسين استجابة الجسم للأنسولين منع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الوجبات.
٦-تعزيز صحة الدماغ
يحتوي اللوز على مادتين أساسيتين للدماغ وهما الريبوفلافين وإل-كارنيتين، اللذان يساعدان في:
تحسين الوظائف الإدراكية،تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر على المدى الطويل.
٧-تقوية العظام والأسنان
اللوز مصدر ممتاز للمعادن الأساسية لبناء الهيكل العظمي، مثل:
الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.
طريقة بسيطة للاستفادة:
تناول 10–15 حبة يوميًا (غير مملحة قدر الإمكان)، أو أضِف اللوز إلى وجبة بعد الفطور بدل الحلويات.
المصدر.. ديلي ميرور