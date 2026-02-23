اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز وجبة خفيفة ذكية تجمع بين الطعم والفائدة يمكنك تناولها فى السحور ، فهو غنيّ بالدهون الصحية والألياف والبروتين، ما يساعد على الشبع ودعم صحة القلب والتمثيل الغذائي عند تناوله باعتدال.​





اللوز من أكثر المكسرات كثافةً غذائية، ويمكن إدخاله بسهولة في روتينك اليومي كوجبة خفيفة أو مع الشوفان الزبادي فى السحور.





فوائد اللوز الصحية:





١-يدعم صحة القلب وقد يساهم في تحسين دهون الدم مثل خفض الكوليسترول الضار.​





٢-يساعد على الإحساس بالشبع بفضل الألياف والبروتين، ما يجعله خيارًا جيدًا ضمن نظام التحكم بالوزن.​





٣-غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد وتقاوم الإجهاد التأكسدي.​





٤-يمد الجسم بمعادن مهمة مثل المغنيسيوم والكالسيوم التي تهم العظام ووظائف الجسم العامة.​





​٥-ضبط مستويات السكر في الدم

​اللوز غني جداً بـ المغنيسيوم، وهو معدن يشارك في أكثر من 300 عملية حيوية، منها تنظيم السكر. تناوله يساعد في:

​تحسين استجابة الجسم للأنسولين منع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الوجبات.





​٦-تعزيز صحة الدماغ

​يحتوي اللوز على مادتين أساسيتين للدماغ وهما الريبوفلافين وإل-كارنيتين، اللذان يساعدان في:

​تحسين الوظائف الإدراكية،تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر على المدى الطويل.





​٧-تقوية العظام والأسنان

​اللوز مصدر ممتاز للمعادن الأساسية لبناء الهيكل العظمي، مثل:

​الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.





طريقة بسيطة للاستفادة:

تناول 10–15 حبة يوميًا (غير مملحة قدر الإمكان)، أو أضِف اللوز إلى وجبة بعد الفطور بدل الحلويات.​

المصدر.. ديلي ميرور