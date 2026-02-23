قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
صدمة للكرة السعودية.. الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
أحمد سيد زيزو ضحية رامز ليفل الوحش .. اليوم
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي

يدرس المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) إدخال حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، وذلك خلال اجتماعه المرتقب يوم السبت المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة اللعب وتعزيز العدالة التحكيمية.

أبرز المقترحات المطروحة

ومن أبرز المقترحات المطروحة، إلزام اللاعب المصاب بمغادرة أرضية الملعب لمدة زمنية محددة، ما لم يحصل اللاعب المتسبب في الإصابة على بطاقة أو كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى. 

ويجري النقاش حول مقترحين: الأول يقضي بخروج اللاعب لمدة دقيقتين، والثاني لمدة دقيقة واحدة فقط.

كما يدرس المجلس إجراءات جديدة للحد من إهدار الوقت، من بينها إضافة وقت مماثل عند تنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، على غرار قاعدة الثماني ثواني المطبقة على حراس المرمى.

التبديل وتقنية الفيديو

وفي سياق متصل، يتضمن جدول الأعمال مقترحًا بفرض حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين لمغادرة الملعب. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح بدخول اللاعب البديل، وسيُجبر الفريق على اللعب بعشرة لاعبين حتى التوقف التالي، على ألا يقل عن 60 ثانية.

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من المنتظر أن يوافق المجلس على مراجعة حالات البطاقة الصفراء الثانية التي تُمنح بالخطأ وتؤدي إلى بطاقة حمراء، بما يضمن تصحيح القرارات التحكيمية المؤثرة.

