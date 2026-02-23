10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي

يدرس المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) إدخال حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، وذلك خلال اجتماعه المرتقب يوم السبت المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة اللعب وتعزيز العدالة التحكيمية.

أبرز المقترحات المطروحة

ومن أبرز المقترحات المطروحة، إلزام اللاعب المصاب بمغادرة أرضية الملعب لمدة زمنية محددة، ما لم يحصل اللاعب المتسبب في الإصابة على بطاقة أو كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى.

ويجري النقاش حول مقترحين: الأول يقضي بخروج اللاعب لمدة دقيقتين، والثاني لمدة دقيقة واحدة فقط.

كما يدرس المجلس إجراءات جديدة للحد من إهدار الوقت، من بينها إضافة وقت مماثل عند تنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، على غرار قاعدة الثماني ثواني المطبقة على حراس المرمى.

التبديل وتقنية الفيديو

وفي سياق متصل، يتضمن جدول الأعمال مقترحًا بفرض حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين لمغادرة الملعب. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح بدخول اللاعب البديل، وسيُجبر الفريق على اللعب بعشرة لاعبين حتى التوقف التالي، على ألا يقل عن 60 ثانية.

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من المنتظر أن يوافق المجلس على مراجعة حالات البطاقة الصفراء الثانية التي تُمنح بالخطأ وتؤدي إلى بطاقة حمراء، بما يضمن تصحيح القرارات التحكيمية المؤثرة.