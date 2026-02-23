قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين

400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها|واقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها|واقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
ياسمين القصاص

في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأولى بالرعاية، شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإقرار زيادة استثنائية على بطاقات التموين، بقيمة 400 جنيه شهريا كدعم إضافي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اعتمادها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026. 

ومع بدء إقبال المواطنين على المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، تصاعدت الاستفسارات بشأن الموعد النهائي لصرف منحة رمضان 2026، وكذلك الفترة الزمنية المحددة للاستفادة من هذا الدعم المؤقت الذي تقرر استمراره لمدة شهرين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن منح التموين تمثل دعامة قوية للمواطن، إذ تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لضمان انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون انقطاع، مؤكدا أن هناك منظومة عمل متكاملة تدار بدقة لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة من الدعم. 

وأشار الإدريسي، إلى أن الجهات المعنية تحرص بشكل مستمر على تكوين أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، بما يكفل توافرها في مختلف المحافظات على مدار العام، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. 

موعد بدء الصرف وآلية إخطار المستحقين

أوضحت وزارة التموين أن صرف المنحة بدأ فعليا اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة طبقت آلية واضحة وشفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإبلاغهم باستحقاقهم المنحة دون لبس أو غموض. وتشمل وسائل الإخطار ما يلي:

 - رسائل نصية قصيرة (SMS): يتم إرسالها مباشرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية المستحقة للدعم الإضافي.

 - إشعار على بون صرف الخبز: حيث تظهر رسالة تفيد بالاستحقاق على إيصال صرف الخبز المدعم، بما يضمن علم المواطن بالمنحة حتى في حال عدم تلقيه رسالة نصية.

آخر موعد لصرف منحة رمضان 2026

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يستمر لمدة شهرين كاملين، هما شهرا مارس وأبريل 2026، على أن يكون شهر أبريل هو الموعد النهائي للاستفادة من الدعم الإضافي. 

وتغطي المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي مستفيدين يقترب من 25 مليون مواطن، فيما تصل التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الزيادة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التطبيق.

كيفية الحصول عليها عبر بطاقة التموين

وبينت الوزارة أن المواطن المستحق سيخطر باستحقاقه للمنحة من خلال رسالة نصية قصيرة، بالتزامن مع ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز، وذلك لضمان وضوح موقفه من الدعم الإضافي. 

وتبلغ قيمة المنحة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ويتم صرفها وفق الضوابط المنظمة لذلك خلال شهري الاستحقاق المحددين.

السلع المتاحة وأسعارها  

وأتاحت الوزارة حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجات كل أسرة من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في مختلف المحافظات، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "جمعيتي"، وبدالي التموين. كما وضعت ضوابط محددة لضمان تحقيق العدالة في التوزيع لكل بطاقة شهريًا، وفق الحدود والأسعار التالية:

 - السكر الحر: بحد أقصى 4 كيلو جرامات للبطاقة، بسعر 28 جنيها للكيلو.

 - الأرز المعبأ: بحد أقصى 3 كيلو جرامات، بسعر 24 جنيها للكيلو.

 - زيت الطعام: حتى 3 عبوات للبطاقة، بسعر 48 جنيها لعبوة 700 مللي، و54 جنيها لعبوة 800 مللي.

 - المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات، بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية لضمان توافر السلع 

وفي سياق ضمان انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع بالكميات المطلوبة، عقد وزير التموين اجتماعا موسعا لمتابعة خطط ضخ السلع بالمنافذ المختلفة. 

وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها:

 - صرف 30% بشكل فوري من قيمة تأمين السلع لصالح منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين من مخازن الجملة.

 - إتاحة عدد استعاضات مفتوح طوال فترة صرف المنحة، بما يضمن عدم حدوث عجز أو نقص في السلع الأساسية.

 - تكثيف الحملات الرقابية على نحو 40 ألف منفذ تمويني للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تؤكد  أن منحة رمضان 2026 تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مع ضمان الشفافية في الإخطار، والعدالة في التوزيع، والرقابة الصارمة على الأسواق خلال فترة تنفيذ الدعم الاستثنائي.

التموين منح التموين السلع الغذائية السلع الأساسية المجمعات الاستهلاكية دعم بطاقات التموين بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

تارا عماد

تارا عماد تطلب من عباس الريس أن تشاركه رحلته للبحث عن الحقيقة في إفراج

مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة الحلقة 6.. حنان مطاوع تنصب على تاجر عملة وتحاول الهرب من فراس سعيد

الفنان محمد الصاوي

محمد الصاوي يكشف لـ صدي البلد شخصيته في مسلسل «على كلاي»

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد