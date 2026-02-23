400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين

في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأولى بالرعاية، شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإقرار زيادة استثنائية على بطاقات التموين، بقيمة 400 جنيه شهريا كدعم إضافي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اعتمادها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.

ومع بدء إقبال المواطنين على المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، تصاعدت الاستفسارات بشأن الموعد النهائي لصرف منحة رمضان 2026، وكذلك الفترة الزمنية المحددة للاستفادة من هذا الدعم المؤقت الذي تقرر استمراره لمدة شهرين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن منح التموين تمثل دعامة قوية للمواطن، إذ تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لضمان انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون انقطاع، مؤكدا أن هناك منظومة عمل متكاملة تدار بدقة لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة من الدعم.

وأشار الإدريسي، إلى أن الجهات المعنية تحرص بشكل مستمر على تكوين أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، بما يكفل توافرها في مختلف المحافظات على مدار العام، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

موعد بدء الصرف وآلية إخطار المستحقين

أوضحت وزارة التموين أن صرف المنحة بدأ فعليا اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة طبقت آلية واضحة وشفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإبلاغهم باستحقاقهم المنحة دون لبس أو غموض. وتشمل وسائل الإخطار ما يلي:

- رسائل نصية قصيرة (SMS): يتم إرسالها مباشرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية المستحقة للدعم الإضافي.

- إشعار على بون صرف الخبز: حيث تظهر رسالة تفيد بالاستحقاق على إيصال صرف الخبز المدعم، بما يضمن علم المواطن بالمنحة حتى في حال عدم تلقيه رسالة نصية.

آخر موعد لصرف منحة رمضان 2026

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يستمر لمدة شهرين كاملين، هما شهرا مارس وأبريل 2026، على أن يكون شهر أبريل هو الموعد النهائي للاستفادة من الدعم الإضافي.

وتغطي المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي مستفيدين يقترب من 25 مليون مواطن، فيما تصل التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الزيادة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التطبيق.

كيفية الحصول عليها عبر بطاقة التموين

وبينت الوزارة أن المواطن المستحق سيخطر باستحقاقه للمنحة من خلال رسالة نصية قصيرة، بالتزامن مع ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز، وذلك لضمان وضوح موقفه من الدعم الإضافي.

وتبلغ قيمة المنحة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ويتم صرفها وفق الضوابط المنظمة لذلك خلال شهري الاستحقاق المحددين.

السلع المتاحة وأسعارها

وأتاحت الوزارة حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجات كل أسرة من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في مختلف المحافظات، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "جمعيتي"، وبدالي التموين. كما وضعت ضوابط محددة لضمان تحقيق العدالة في التوزيع لكل بطاقة شهريًا، وفق الحدود والأسعار التالية:

- السكر الحر: بحد أقصى 4 كيلو جرامات للبطاقة، بسعر 28 جنيها للكيلو.

- الأرز المعبأ: بحد أقصى 3 كيلو جرامات، بسعر 24 جنيها للكيلو.

- زيت الطعام: حتى 3 عبوات للبطاقة، بسعر 48 جنيها لعبوة 700 مللي، و54 جنيها لعبوة 800 مللي.

- المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات، بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية لضمان توافر السلع

وفي سياق ضمان انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع بالكميات المطلوبة، عقد وزير التموين اجتماعا موسعا لمتابعة خطط ضخ السلع بالمنافذ المختلفة.

وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها:

- صرف 30% بشكل فوري من قيمة تأمين السلع لصالح منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين من مخازن الجملة.

- إتاحة عدد استعاضات مفتوح طوال فترة صرف المنحة، بما يضمن عدم حدوث عجز أو نقص في السلع الأساسية.

- تكثيف الحملات الرقابية على نحو 40 ألف منفذ تمويني للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تؤكد أن منحة رمضان 2026 تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مع ضمان الشفافية في الإخطار، والعدالة في التوزيع، والرقابة الصارمة على الأسواق خلال فترة تنفيذ الدعم الاستثنائي.