تموين القليوبية تعلن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

أعلنت مديرية تموين القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة ومدير المديرية، عن استمرار العمل بالمواعيد المقررة للمخابز البلدية طوال شهر رمضان 2026، وذلك لضمان توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين بانتظام على مدار أيام الشهر الكريم، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.



وٱوضحت مديرية التموين أن بعض المخابز ينتهي عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يُسمح لعدد منها بالاستمرار في التشغيل خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لاحتياجات كل منطقة والكثافة السكانية بها، وبناءً على خطة المديرية وطلبات أصحاب المخابز.



وأضافت أنه تم إخطار جميع مجالس المدن والمحافظة بهذه المواعيد، والتنبيه على الإدارات التموينية المختصة بمتابعة التنفيذ، بما يضمن انتظام الإنتاج وتوزيعه على مدار اليوم وتحقيق السيولة والانسيابية في صرف الخبز.