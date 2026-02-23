قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
محافظات

تموين القليوبية تعلن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية تموين القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة ومدير المديرية، عن استمرار العمل بالمواعيد المقررة للمخابز البلدية طوال شهر رمضان 2026، وذلك لضمان توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين بانتظام على مدار أيام الشهر الكريم، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.


وٱوضحت مديرية التموين أن بعض المخابز ينتهي عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يُسمح لعدد منها بالاستمرار في التشغيل خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لاحتياجات كل منطقة والكثافة السكانية بها، وبناءً على خطة المديرية وطلبات أصحاب المخابز.


وأضافت أنه تم إخطار جميع مجالس المدن والمحافظة بهذه المواعيد، والتنبيه على الإدارات التموينية المختصة بمتابعة التنفيذ، بما يضمن انتظام الإنتاج وتوزيعه على مدار اليوم وتحقيق السيولة والانسيابية في صرف الخبز.

