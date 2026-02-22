محافظ القليوبية يعقد اجتماعه الأول برؤساء المدن لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعه الموسع الأول مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، لوضع خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض أبرز التحديات على مستوى مدن المحافظة، بهدف تذليل المعوقات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المواطن، مشددًا على أن التواجد الميداني المستمر والتفاعل المباشر مع المواطنين هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء. كما وجه السكرتير العام بإحكام منظومة الانضباط الإداري داخل دواوين مجالس المدن، وتفعيل ميكنة منظومة الحضور والانصراف، بما يضمن انتظام العمل وسرعة إنجاز الخدمات.

تفعيل مبدأ الثواب والعقاب

وأكد المحافظ، بلهجة حاسمة، ضرورة تحمل كل رئيس مدينة لمسؤولياته كاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً استثنائيًا يواكب تطلعات المواطنين، وأن من لا يستطيع تنفيذ مهامه على الوجه الأكمل فعليه إفساح المجال لغيره. كما أعلن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين بكل حزم، موضحًا أنه سيتابع منظومة الشكاوى بنفسه، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة الأداء على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث شدد المحافظ على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من الطلبات المستوفاة. كما أكد أهمية دفع العمل بقانون تراخيص المحال العامة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

واستعرض المحافظ المشروعات الجارية، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة إزالة أي معوقات تعطل التنفيذ. وأولى اهتمامًا خاصًا بملف رصف الطرق، موجهًا بإدراج رصف طريق «طوخ – شبين القناطر» ضمن أولويات الخطة الحالية، مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق للانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء الرصف، حفاظًا على استدامة المشروعات.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات المتعثرة بكل مركز ومدينة، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول أسباب التأخير والمعوقات القائمة، وموجهًا بسرعة إعداد حصر دقيق بالمشروعات المتوقفة ونسب التنفيذ الفعلية.

وأكد المحافظ أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة من دعم فني أو إداري أو مالي من المحافظة، بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاعتمادات المتاحة، مشددًا على أن المحافظة ستوفر الدعم الكامل للمشروعات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.