حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

تورتة الكنافة بالفراولة من حلويات رمضان اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت و تقديمها لضيوفك او افراد اسرتك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة الكنافة بالفراولة



● نصف كيلو كنافة

● نصف كوب سكر بودرة

● 1 كوب سمنة

● شربات

الوجه:

● كريم شانتي

● فراولة



طريقة تحضير تورتة الكنافة بالفراولة



تخلط الكنافة والسكر والسمنة.

يشكل الخليط في صينية.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.

تسقى بالشربات وتترك لتبرد.

تزين بالكريم شانتيه والفراولة.

تقطع وتقدم تورتة الكنافة.