الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
مرأة ومنوعات

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

هاجر هانئ

تورتة الكنافة بالفراولة من حلويات رمضان اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت و تقديمها لضيوفك او افراد اسرتك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج  على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة الكنافة بالفراولة 


● نصف كيلو كنافة

● نصف كوب سكر بودرة

● 1 كوب سمنة

● شربات

الوجه:
● كريم شانتي
● فراولة

 


طريقة تحضير تورتة الكنافة بالفراولة 


تخلط الكنافة والسكر والسمنة.
يشكل الخليط في صينية.
توضع في الفرن حتى تمام النضج.
تسقى بالشربات وتترك لتبرد.
تزين بالكريم شانتيه والفراولة.
تقطع وتقدم تورتة الكنافة.

