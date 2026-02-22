الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة

أذن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بفتح أرشيف قصر باكنجهام أمام جهات التحقيق الرسمية، في إطار قضية تتعلق بصلات شقيقه أندرو ماونتباتن-ويندزور برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أصدر الملك تعليماته المباشرة لموظفي قصر باكنغهام بالتعاون الكامل مع الشرطة، بما يشمل تسليم وثائق رسمية ورسائل إلكترونية وتسجيلات تتعلق بفترة عمل الأمير أندرو كممثل تجاري لبريطانيا في الخارج.

وثائق ورسائل إلكترونية قيد الفحص

وأوضحت المصادر أن المحققين سيحصلون على حق الاطلاع على: مراسلات داخلية بين أندرو ومسؤولين حكوميين، سجلات رحلات واجتماعات خارجية، تسجيلات تتعلق بأنشطة رسمية خلال الأعوام التي سبقت تصاعد الفضيحة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، بعدما ألقت الشرطة القبض على الأمير السابق الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن شبهات تتعلق بإساءة استخدام المنصب، قبل الإفراج عنه بعد نحو 12 ساعة قضاها قيد الاحتجاز.

خلفية القضية

تلاحق أندرو منذ سنوات تداعيات علاقته السابقة بإبستين، الذي أثارت قضاياه المرتبطة بالاستغلال الجنسي جدلاً عالمياً.

وتشير تقارير حديثة إلى أن دفعة جديدة من الملفات المسربة تضمنت صوراً ومعلومات زادت من حدة الضغط الإعلامي والسياسي على العائلة المالكة.

وفي ديسمبر 2025، جُرّد أندرو من ألقابه الرسمية بقرار ملكي، في خطوة وصفت حينها بأنها محاولة لاحتواء الأزمة وحماية المؤسسة الملكية.