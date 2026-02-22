بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك



كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن مستجدات حالة لاعبي الزمالك، وتطورات تعافي المصابين واقتراب عودتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «جماهير الزمالك هي التي تدفع لاعبيها للأفضل خلال الفترة الأخيرة، وهناك قصة حب واضحة هذه المرة بين أحمد فتوح والجماهير».

وأضاف: «فتوح نشر رسالة شكر لجماهير الزمالك، وأعرب عن امتنانه للدعم والمساندة التي تلقاها منهم طوال الفترة الماضية».

وتابع: «عمرو ناصر غاب عن الزمالك لفترة بسبب الإصابة، لكنه كان يعاني من إصابة، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «محمد صبحي تعافى من إصابة التهاب وتر أكيلس، وفي ظل تألق المهدي سليمان، من الممكن أن تتم عودة صبحي للمباريات بشكل تدريجي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «محمود جهاد بدأ مرحلة التعافي من الإصابة، ويقترب من العودة للمشاركة في المباريات، خاصة أن جماهير الزمالك تسأل عنه باستمرار».