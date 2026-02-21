قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

باسنتي ناجي

تقدم الإعلامي مدحت شلبي، باعتذار على الهواء للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على خلفية الانتقادات خلال إحدى حلقاته التلفزيونية، والتي وُصفت بالقاسية، مؤكدًا أنه لم يقصد على الإطلاق التسبب في أي ضيق لرئيس النادي الأهلي.

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب

وقال مدحت شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»،: «بدايةً، أنا بعتذر عن الانتقادات القاسية اللي اتقالت في حق الكابتن محمود الخطيب، أنا عمري ما بطلع على الشاشة غير لما يكون عندي مصدر، وكان الغرض دايمًا هو الاطمئنان على الكابتن الخطيب؛ لأنه معشوق الملايين، وأي خبر عن تعبه بيزعل الناس كلها، وأنا منهم».

وأضاف مدحت شلبي: «في إحدى الحلقات كان ضيفي الكابتن مصطفى يونس، واتقال قدامنا خبر عن سفر الكابتن الخطيب لإجراء عملية جراحية، ومصطفى يونس تأثر جدًا وبكى على الهواء بشكل واضح قدام الناس، ده كان المشهد اللي حصل، وكل اللي كان في دماغي وقتها هو القلق عليه».

وأعرب مدحت شلبي، عن تقديره الكبير للخطيب، موضحًا أن الجميع بيحبه، ومر بِمِحَن عديدة، قائلًا: «وأنا بقوله ما تفولِّش على نفسك، عشان ما يتعبش، ويعز عليّا جدًا يكون زعلان مني، خصوصًا إن بينا ذكريات طيبة وعِشرة طويلة، بقدم اعتذار شخصي للكابتن محمود الخطيب على الهواء، لو كنت سببت له أي ضيق، ما كانش ده قصدي خالص، وأنا بقدملك اعتذار واضح وصريح، وأتمنى ما تكونش زعلان مني، لك حق علينا جميعًا، ولم يكن في ذهني أبدًا إني أسبب لك أي حرج أو ضيق بهذه التصريحات».

الخطيب مدحت شلبي الاهلي

