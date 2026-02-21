قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ

سند المواطن
سند المواطن
محمد يحيي

تخطط وزارة المالية اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 22-2-2026؛ لبدء طرح سندات ادخار عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوي الجمهورية، تحت اسم " سند المواطن".

ويعد سند المواطن هو أول منتج إدخاري واستثماري ذو عائد دوري ثابت يتم صرفه شهريًا ولمدة عام ونصف بما يساوي 18 شهرًا.

يساعد المنتج المطروح عبر البريد؛ المواطنين في تحقيق عوائد استثمارية حيث يستهدف الفئات المتعاملة مع البريد من أصحاب المعاشات والأفراد العاديين وغيرهم.

وحسب تصريحات وزارة المالية بشأن طرح سند المواطن، بإعتباره أداة استثمارية آمنة للمواطنين في الأوراق المالية الحكومية بعائد ثابت ويمكن للمواطنين استرداد قيمة السند بسهولة ويسر.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية إن الوزارة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار  إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.

