محافظات

بالمخالفة للقانون.. محطة وقود تتصرف في 2500 لتر سولار بكفر الشيخ

محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية، وحملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من جودة السلع، والالتزام بالإعلان عن الأسعار، وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، تحت إشراف عادل الهابط وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات المعنية.

وأسفرت الحملات في مجال المخابز البلدية، عن تحرير 84 محضرًا، تنوعت بين “42 محضر نقص وزن، 16 محضر عدم نظافة، محضرين مواصفات، 11 محضر عدم إعلان، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، محضرين عدم التزام بالتعليمات، محضر عدم وجود مدير مسئول، محضر تصرف، محضر توقف، و4 محاضر لعدم صلاحية الميزان”.

وفي مجال المواد البترولية.. جرى تحرير محضرين؛ لعدم إعلان عن أسعار أسطوانات الغاز بالحامول، ومحضر تصرف في 2500 لتر سولار بمحطة تمويل سيارات بالرياض، إضافة إلى محاضر عدم إعلان وبيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي في بيلا وفوه.

ومن جهته، أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية والرقابية بكل المراكز، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في السلع أو الأسعار، وأن حماية المواطن وضبط الأسواق على رأس أولويات المرحلة الحالية.

أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير محطة وقود تصرف في سولار

