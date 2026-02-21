قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بسبب الإساءة .. الاتحاد السكندرى يعلن ملاحقة لاعب سابق قضائيا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا يعلن فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد اللاعبين السابقين الذين سبق لهم الانضمام لصفوف النادى بسبب الإدلاء بتصريحات مسيئة وغير لائقة تجاه النادى، خلال ظهوره في أحد البرامج، متضمنة ادعاءات باطلة ومعلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وفقا لما جاء في البيان.


 

وجاء البيان كالتالي:-

يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد سلامة تقديره الكامل للكيان وجماهيره العريضة ، وحرمه الدائم على صون اسم النادى وتاريخه العريق من أى تجاوزات أو محاولات للنيل منه.

وقد كلف مجلس الإدارة ، الإدارة القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد اللاعبين السابقين الذين سبق لهم الانضمام لصفوف النادى، ولم يقدم المردود الفنى والسلوكى الذي يؤهله للاستمرار ضمذ مفوف الفريق الأول لكرة القدم ، قبل أن يتم الاستغناء عنه، إلا أنه قام مؤخرا بالإدلاء بتصريحات مسيئة وغير لائقة تجاه النادى خلال ظهوره في أحد البرامج ، متضمنة ادعاءات باطلة ومعلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، فى محاولة مرفوضة للإساءة إلى الكيان وتشويه صورته .

ويؤكد مجلس الإدارة أن النادى لذ يتهاون مطلقاً مع أى تجاوز يمس اسمه أو تاريخه أو جماهيره ، وأنه سيتخذ جميع السبل القانونية الحاسمة والرادعة تجاه هذه التصرفات، بما يحفظ الحقوق ويصون مكانة النادى .

وتابع:" كما يشدد مجلس الإدارة على أن نادى الاتحاد السكندري سيظل دائماً حريصاً على التعامل باحترافية واحترام مع الجميع ، لكنه فى الوقت ذاته لذ يسمح بأى إساءة أو تجاوز دون رد قانوني حاسم ، ليكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالكيان أو التطاول عليه ويهيب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والمهنية، وعدم إناحة المنابر الإعلامية لنشر أو تمرير أى تصريحات أو معلومات مخلوطة أو تجاوزات صادرة عن أي شخص دون تدقية أو توثيق ، خاصة إذا كانت تتضمذ إساءة إلى كيان عريق وتاريخي بحجم نادى الاتحاد السكندرى، 
وأتم :"ويؤكد المجلس أن المسئولية الإعلامية تقتضى عدم إطلاة العنان لمثل هذه الادعاءات غير المستندة إلى حقائة، تأكيدا لدور الإعلام كشريك في حماية القيم والكيانات الوطنية وعدم

نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري محمد سلامة الاتحاد زعيم الثغر

