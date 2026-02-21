قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
أصل الحكاية

يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان

قريتين في تركيا
قريتين في تركيا
أحمد أيمن

في مشهد فريد من نوعه خلال شهر رمضان، يعيش سكان قرية تركية تجربة استثنائية تجعلهم يفطرون في توقيتين مختلفين، رغم أن المسافة الفاصلة بينهم لا تتجاوز بضعة أمتار. 

القرية الصغيرة يشقها طريق لا يزيد عرضه على سبعة أمتار، لكنه يقسمها إداريًا إلى قسمين تابعين لمحافظتين مختلفتين، ما أدى إلى اختلاف موعد أذان المغرب بين جانبيها بدقيقة تقريبًا. 

تجربة تركية مثيرة للجدل

ينتمي أحد جانبي الطريق إلى قرية “شين تيبه” التابعة لمحافظة أوردو المطلة على البحر الأسود، بينما يتبع الجانب الآخر قرية “أمبار تيبه” الواقعة ضمن حدود محافظة سامسون المجاورة. 

هذا الانقسام الإداري لم يقتصر على الخرائط الرسمية فقط، بل انعكس على تفاصيل الحياة اليومية للسكان، بما في ذلك توقيت الإفطار خلال الشهر الفضيل. 

ونتيجة لذلك، بُني في كل جانب مسجد مستقل يعتمد على توقيت المحافظة التي يتبع لها. فعند غروب الشمس، يرفع الأذان في مسجد “شين تيبه” وفق الحسابات المعتمدة في أوردو، بينما يتأخر أذان مسجد “أمبار تيبه” القريب منه بنحو دقيقة واحدة تبعًا لتوقيت سامسون. 

هذا الفارق البسيط، الذي قد يتجاوز أحيانًا الدقيقة، يعود إلى اختلاف خطوط الطول وحسابات غروب الشمس المعتمدة رسميًا في كل محافظة. 

كيف يفطر أهالي القريتين؟

ووفقًا لجدول شهر رمضان هذا العام، يتزامن موعد الإفطار في جانبي القرية خلال الأيام الأربعة الأولى فقط، قبل أن يبدأ الاختلاف في بقية أيام الشهر. ومع ذلك، لا يشكل هذا التباين مصدر خلاف بين الأهالي، بل أصبح جزءًا من نمط حياتهم المعتاد منذ عقود. 

وإذا دُعيت أسرة من أحد الجانبين للإفطار لدى جيرانها في الجانب الآخر، يجتمع الجميع على مائدة واحدة في توقيت موحد، بينما يلتزم باقي السكان بموعد المسجد التابع لمنطقتهم. 

ويشير مختار “شين تيبه”، إنجين أرسلان، إلى أن هذا الوضع يعكس ببساطة الفروق الجغرافية الدقيقة التي تؤثر على توقيت غروب الشمس، مؤكدًا أن الأهالي تأقلموا مع هذا الواقع منذ استقرارهم في المنطقة قبل نحو 80 عامًا. 

وهكذا، تحول طريق ضيق إلى رمز لحالة فريدة يعيشها سكان القرية كل رمضان، حيث يفصل بينهم سبعة أمتار فقط… لكن يجمعهم صيام واحد وتقاليد مشتركة. 

تركيا رمضان في تركيا قرية "شين تيبه" قرية "أمبار تيبه" أخبار تركيا

