رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
توك شو

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أثار الإعلامي أحمد موسى تساؤلات حول إسناد مباريات نادي سيراميكا كيلوباترا تحكيميًا إلى الكابتن محمد معروف، في ظل تصدر الفريق لجدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن يتولى حكم واحد إدارة مباراتين من أصل 3 مباريات للفريق.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"  إن نادي سيراميكا كيلوباترا متصدر الدوري، ومن اللافت أن يكون من بين 3 مباريات للفريق حكم يُحكم مباراتين، متسائلًا: هل لا يوجد سوى الكابتن محمد معروف لإدارة مباريات سيراميكا كيلوباترا؟

وأضاف أن الحكم محمد معروف أدار مباراة الأمس، وقام بطرد لاعب من سيراميكا كيلوباترا، مؤكدًا أن العدالة تقتضي إعطاء كل فريق حقه دون مجاملة، موضحًا أنه إذا كان الفريق يستحق الطرد فلا مانع، لكن التساؤل يتعلق بتكرار إسناد المباريات لنفس الحكم.

وطالب بضرورة بحث الأمر من جانب اتحاد كرة القدم، لمعرفة ما إذا كان هذا الإجراء طبيعيًا أم لا، مشددًا على أنه يطرح تساؤلات فقط دون توجيه اتهامات.

ووجه تساؤله إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مطالبًا بمراجعة هذا الملف تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الأندية.
 

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

الأرصاد

الطفلة قمر

سعر الجنيه الذهب

الست موناليزا

صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

التعدي على فرد أمن

نجيب ساويرس

سيد الضبع

عبد السلام فاروق

إلهام أبو الفتح

محمد ماهر

إبراهيم النجار

