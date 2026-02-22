قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر

عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب
محمد بدران   -  
علا محمد

أعاد الملحن عمرو مصطفى نشر صورة له مع الهضبة عمرو دياب، كانت قد نشرها الأخير على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، في أحدث ظهور لهما معًا.

وعلق عمرو مصطفى على الصورة قائلا" اخويا وعشره العمر كانت نقصاك القعده " يأتي هذا المنشور بعد خلاف أمتد لسنوات طويلة بين عمرو دياب وعمرو مصطفي.

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث حملاته الإعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، في ظهور عائلي لافت يجمعه للمرة الأولى بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا.

ويطلّ الهضبة برفقة أبنائه في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع العائلي، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بـالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والدفء العائلي.

الإعلان يحمل توقيع المخرج الشاب عمر المهندس، الذي قدّم سابقًا أعمالًا لاقت صدى واسعًا، من بينها مسلسلا بالطو وبطل العالم، ويواصل هنا تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في نفس الوقت.

أما أغنية الإعلان فتحمل عنوان “نقصاك القعدة”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.

وجاء ظهور أبناءه الأربعة في سياق الصورة الذهنية التي يحرص عمرو دياب على تأكيدها بدعم أبنائه ومشاركتهم له حياته الشخصية والمهنية.

وجاءت رسالة الإعلان لتؤكد قيمة العائلة عبر مشهد عائلي بسيط يعكس فكرة “اللمة” التي يحملها عنوان الأغنية.

الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى عمرو دياب الهضبة عمرو دياب المخرج الشاب عمر المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد