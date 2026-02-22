قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
رياضة

جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل

جوارديولا
جوارديولا
رباب الهواري

أعرب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الثمين الذي حققه فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

وأكد جوارديولا أن فريقه قدم الأداء المطلوب في مرحلة حاسمة من الموسم، مشيرًا إلى أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يواصل بها السيتي اللعب حتى النهاية. وأوضح أن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة في بعض الهجمات، لكنه أشاد بالدور الحاسم الذي لعبه إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن مساهمته كانت مؤثرة في تحقيق الانتصار، إلى جانب الأداء الجماعي المميز لبقية اللاعبين.

أهمية النقاط ومواصلة التطور

وشدد المدرب الإسباني على أن حصد النقاط الثلاث أمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت من الموسم، إلا أنه أشار إلى ضرورة التحسن المستمر إذا أراد الفريق الاستمرار في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة. وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة قصيرة قبل التحضير للمواجهة المقبلة أمام ليدز، في جدول مزدحم بالمباريات الحاسمة.

إشادة بقوة نيوكاسل

وأبدى جوارديولا احترامه الكبير لنيوكاسل، مؤكدًا أنه فريق قوي بدنيًا وسريع في التحولات الهجومية، ما يجعل مواجهته دائمًا صعبة. وأشار إلى أن تحقيق الفوز عليهم للمرة الثالثة تواليًا ليس بالأمر السهل، خاصة مع اقتراب مواجهة جديدة بين الفريقين في كأس الاتحاد، واصفًا الأمر بـ«الكابوس» نظرًا لقوة المنافس.

دعم الجماهير وثقة في الشباب

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير في المباريات المتبقية على أرض الفريق، موضحًا أن الأجواء كانت رائعة وشعر اللاعبون بتواصل حقيقي مع المشجعين. كما أثنى على نيكو أورايلي، مشيرًا إلى أنه يمنح خط الوسط قوة بدنية مهمة، وأنه سعيد بظهور لاعبي الأكاديمية في هذا التوقيت الحاسم من الموسم

جوارديولا مانشيستر سيتى اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

