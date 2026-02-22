مواعيد قطارات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 من القاهرة لأسوان .. تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 22 فبراير 2026، بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المواطنون على معرفة جداول الرحلات المختلفة لتخطيط تنقلاتهم بين المحافظات، خاصة على خطوط الصعيد والوجه البحري.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل القطارات المكيفة والروسية وقطارات النوم وقطارات تالجو الإسباني، على خطوط القاهرة أسوان والعكس، وكذلك الإسكندرية أسوان والعكس، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل السفر، والالتزام الكامل بالتعليمات المدونة على التذاكر لضمان سلامة الركاب وانتظام حركة التشغيل.

مواعيد قطارات القاهرة أسوان اليوم

يتضمن جدول القطارات على خط القاهرة أسوان مجموعة متنوعة من الرحلات التي تبدأ على مدار اليوم لتناسب مختلف احتياجات المسافرين، وجاءت المواعيد الآتية:

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان 00 20 مساء

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان 00 50 مساء

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط 06 30 صباحا

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان 08 00 صباحا

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان 10 00 صباحا

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان 12 00 ظهرا

قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان 14 00

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر 14 20

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج 14 00 ظهرا

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج 16 00 عصرا

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان 17 15 عصرا

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان 17 30 عصرا

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط 17 45 عصرا

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان 19 10 مساء

قطار رقم 84 نوم القاهرة أسوان 19 20

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان 20 00 مساء

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان 21 00 مساء

قطار رقم 82 نوم القاهرة أسوان 21 10 مساء

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان 22 00 مساء

قطار رقم 90 تحيا مصر القاهرة أسوان 22 10 مساء

قطار رقم 890 ثالثة مكيفة القاهرة سوهاج 23 30 مساء

قطار رقم 974 تهوية القاهرة الأقصر 05 30 صباحا

قطار رقم 1006 تهوية القاهرة سوهاج 06 00 صباحا

قطار رقم 936 مكيف القاهرة أسوان 07 35 صباحا

قطار رقم 80 تهوية القاهرة أسوان 09 00 صباحا

قطار رقم 1004 تهوية القاهرة أسوان 09 30 صباحا

قطار رقم 160 تهوية القاهرة الأقصر 12 15 ظهرا

قطار رقم 972 تهوية القاهرة أسيوط 16 20

قطار رقم 188 تهوية القاهرة أسوان 18 00 مساء

قطار رقم 1014 تهوية القاهرة أسوان 18 50 مساء

قطار رقم 2030 تالجو القاهرة أسوان 19 00 مساء

قطار رقم 1012 تهوية القاهرة أسوان 20 20 مساء

مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم

أما رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة، فجاءت بمواعيد متنوعة تغطي اليوم بالكامل، لتلبية احتياجات السفر المختلفة، وجاءت كالتالي:

قطار رقم 3025 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة قيام 04 10 وصول 16 40

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة 05 15 وصول 18 00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة 05 30 وصول 19 35

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة 07 30 وصول 21 40

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة 14 05 ظهرا

قطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة 15 15 عصرا

قطار رقم 2015 إسباني مطور أسوان القاهرة 16 00 مساء

قطار رقم 83 نوم أسوان القاهرة 16 20

قطار رقم 1903 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة 17 00 مساء

قطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة 17 15

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة 20 45 مساء

قطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة 21 05 مساء

قطار رقم 989 إسباني مطور أسوان القاهرة 23 00 مساء

قطار رقم 987 مكيف الأقصر 04 50 وصول 15 35

قطار رقم 937 مكيف المنيا 14 00 وصول القاهرة 17 30

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة 06 00 وصول 18 50

قطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة 19 25 مساء

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة 07 05 وصول 13 05

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية الفيوم 12 50 وصول القاهرة 15 10

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة 06 30 صباحا

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة 11 00 وصول 17 40

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة 03 20 وصول 09 20

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة 15 00 وصول 21 20

قطار رقم 81 تهوية ديناميكية أسوان القاهرة 04 30

قطار رقم 1013 روسي أسوان القاهرة 13 30 وصول 03 55

قطار رقم 1015 تهوية أسوان الإسكندرية 17 30

قطار رقم 2009 إسباني مطور أسوان القاهرة 18 10

قطار رقم 2031 تالجو أسوان القاهرة 19 00

قطار رقم 187 تهوية السد العالي أسوان القاهرة 18 30

قطار رقم 1011 تهوية أسوان القاهرة 23 20

قطار رقم 91 تهوية السد العالي أسوان القاهرة 22 40

قطار رقم 833 تهوية ديناميكية أسيوط القاهرة 09 30 وصول 17 10

قطار رقم 975 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة 08 00 وصول 21 00

قطار رقم 1007 تهوية ديناميكية نجع حمادي القاهرة 18 10 وصول 02 30

قطار رقم 973 تهوية ديناميكية أسيوط القاهرة 02 30 وصول 09 10

قطار رقم 165 تهوية ديناميكية أسيوط القاهرة 06 00 وصول 14 00

قطار رقم 1010 تحيا مصر أسوان القاهرة 00 05

مواعيد قطارات الإسكندرية أسوان والعكس

يشمل جدول التشغيل أيضًا خطوط الإسكندرية أسوان والعكس، والتي تخدم قطاعًا واسعًا من الركاب، وجاءت المواعيد الآتية:

قطار رقم 88 مكيف الإسكندرية أسوان 17 00

قطار رقم 89 مكيف القاهرة الإسكندرية 11 15 صباحا

قطار رقم 163 تهوية أسوان القاهرة 12 30 وصول 03 40

قطار رقم 164 تهوية الإسكندرية أسوان 12 00 ظهرا

قطار رقم 934 VIP الإسكندرية الأقصر 13 10 ظهرا

قطار رقم 1110 تهوية القاهرة أسوان 15 45

قطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية 22 40

قطار رقم 185 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة 02 20 وصول 08 40

قطار رقم 3007 ثالثة مكيفة أسوان 10 00

قطار رقم 186 سياحي بور سعيد سوهاج 13 30

قطار رقم 1008 تهوية ديناميكية روسي الإسكندرية أسوان 19 50

قطار رقم 1109 ثالثة مكيفة الفيوم 05 50 وصول القاهرة 08 25

قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان 20 00

قطار رقم 1009 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة 19 20

قطار رقم 85 نوم أسوان القاهرة 20 20

قطار رقم 157 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة 07 30 وصول 19 20

قطار رقم 158 تهوية الإسكندرية الأقصر 07 15

قطار رقم 196 سياحي الإسكندرية الفيوم 08 35

قطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان 19 45

قطار رقم 3008 مكيف الإسكندرية أسوان 05 45

مواعيد قطارات القاهرة طنطا المنصورة

وعلى خط القاهرة طنطا المنصورة جاءت المواعيد الآتية

قطار 948 سياحي المنصورة القاهرة 05 35

قطار 65 ركاب طنطا المنصورة 16 50

قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة المنصورة 15 35

قطار 1914 سياحي المنصورة شبرا الخيمة 06 35

تعليمات مهمة قبل السفر بالقطارات

شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات المعلنة داخل المحطات وعلى التذاكر، مع أهمية التواجد قبل موعد قيام القطار بوقت كاف، إضافة إلى الاحتفاظ بالتذكرة طوال الرحلة، لتجنب أي مشكلات أثناء السفر، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.